'मैं भी विकेट ले लेता...' 65 साल के पूर्व दिग्गज ने कोलकाता पिच पर दिया ऐसा बयान, शर्मसार हो जाएंगे गंभीर!

India vs South Africa: श्रीकांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक 'भयानक' विकेट था जहां वो भी विकेट ले सकते थे. दिलचस्प बात ये है कि पूर्व भारतीय क्रिकेट ने खेलने के दौरान एक भी विकेट नहीं चटकाया था. श्रीकांत ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर जमकर निशाना साधा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:53 PM IST
India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट महज ढाई दिन में खत्म हो गया, जिसके बाद से लगातार कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इस्तेमाल हुई पिच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, शर्मनाक हार के बावजूद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पिच का समर्थन करते दिखे. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जैसा चाहते थे, वैसी पिच हमें मिली. कोच साहब के इस बयान को 'बेतुका' बताते हुए पूर्व भारतीय बल्लेबाज श्रीकांत ने कोलकाता पिच की जमकर आलोचना की.

श्रीकांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक 'भयानक' विकेट था जहां वो भी विकेट ले सकते थे. दिलचस्प बात ये है कि पूर्व भारतीय क्रिकेट ने खेलने के दौरान एक भी विकेट नहीं चटकाया था. श्रीकांत ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर जमकर निशाना साधा.

श्रीकांत ने गंभीर के बयान को कहा 'बेतुका'

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''पिच बहुत खराब थी। गंभीर ने मैच के बाद कहा था कि विकेट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सच कहूं तो, यह बहुत ही खराब विकेट था। यह टेस्ट मैच का विकेट नहीं था। अगर मैच ढाई दिन में खत्म हो जाता है, तो जाहिर है कि पिच में कुछ गड़बड़ है.''

1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे श्रीकांत ने आगे कहा कि इन टर्निंग ट्रैक्स पर भारत बैकफुट पर रहा है। स्कोर देखिए, 159, 189, 153, 93। जाहिर है, विकेट में कुछ गड़बड़ है। पहले दिन, बुमराह ने (एडन) मार्करम को एक ऐसी तेज गेंद फेंकी जो लगभग उनके सिर के ऊपर से निकल गई। तेज गेंदबाजों के लिए यह ऊपर-नीचे होती है और स्पिनरों के लिए यह चौकोर टर्निंग होती है। इस सतह पर, अगर मैं गेंदबाजी करता तो विकेट ले लेता। स्टंप-टू-स्टंप गेंदबाजी करने से काम चल जाता।

गुवाहाटी में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट 

दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया पर काफी दबाव है. अगला मुकाबला 22-26 नवंबर के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा. ईडन गार्डन्स की पिच पर हो रहे विवाद और सवालों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर गुवाहाटी में कैसी पिच का डिमांड करते हैं.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

