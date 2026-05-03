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Hindi Newsक्रिकेटये तो प्लास्टिक कप्तान है... हार्दिक पांड्या पर फूटा दिग्गज खिलाड़ी का गुस्सा, मुंबई की हार के बाद निकाली भड़ास

ये तो प्लास्टिक कप्तान है... हार्दिक पांड्या पर फूटा दिग्गज खिलाड़ी का गुस्सा, मुंबई की हार के बाद निकाली भड़ास

IPL 2026 Mumbai Indians: हार्दिक पांड्या की धीमी बल्लेबाजी और कप्तानी पर पूर्व चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत का गुस्सा फूटा है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली हार के बाद श्रीकांत ने पांड्या को 'प्लास्टिक कैप्टन' करार देते हुए उनके खेल पर कड़े सवाल उठाए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 03, 2026, 02:36 PM IST
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मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या. Photo Credit: BCCI
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Hardik Pandya: मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के खिलाफ एक और हार का सामना करना पड़ा है. शनिवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में उसे चीर प्रतिद्वंद्वी सीएसके ने 8 विकेट से परास्त कर दिया. मुंबई की इस हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर से सबके निशाने पर है. पूर्व भारतीय चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने हार्दिक की कड़ी आलोचना की है और उन्हें 'प्लास्टिक कप्तान' करार दिया है.

श्रीकांत ने हार्दिक के बल्लेबाजी के इरादों पर सवाल उठाए. मुंबई के कप्तान उस समय नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए थे जब तिलक वर्मा आउट हो चुके थे और नमन धीर क्रीज पर अच्छी तरह सेट थे. मैच के दौरान मुंबई के कप्तान अपनी पारी में संघर्ष करते नजर आए और 23 गेंदों में केवल 18 रन ही बना सके. जब वह बल्लेबाजी कर रहे थे, तब मेहमान टीम का स्कोर 12.5 ओवर में 109/4 था. इसके बाद उनकी धीमी पारी के कारण टीम 20 ओवर में 159/7 तक ही पहुंच सकी. हार्दिक आखिरी ओवर में आउट हुए और पूरी पारी में उन्होंने केवल दो चौके लगाए.

10 डॉट गेंदों पर क्यों हैरान हुए श्रीकांत?

हार्दिक पांड्या ने अपनी पारी के दौरान कुल 10 डॉट गेंदें खेलीं, जिसने श्रीकांत को स्तब्ध कर दिया. अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए पूर्व चयनकर्ता ने पूछा कि हार्दिक उस समय क्या करने की कोशिश कर रहे थे जब टीम का रन-रेट लगातार गिर रहा था. उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, "आंकड़ों को देखिए, 23 गेंदों में 18 रन. यह क्या है? वह एक प्लास्टिक कप्तान हैं.''

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क्या मुंबई के पास कोई गेम प्लान नहीं था?

श्रीकांत ने साझेदारी के दौरान हार्दिक की नीयत और खेल की समझ पर भी प्रहार किया. उन्होंने कहा कि मध्य ओवरों में खेली गई डॉट गेंदों को देखकर यह साफ था कि टीम के पास कोई सही गणना या मैच की जागरूकता नहीं थी. श्रीकांत के अनुसार, 12वें से 16वें ओवर के बीच MI ने खेल पर अपनी पकड़ पूरी तरह खो दी, जहां रन-रेट घटकर 5, 4 और 3 तक पहुंच गया था.

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क्या विरोधी टीमों ने ढूंढ ली हार्दिक की कमजोरी?

इस सीजन में हार्दिक का 136.45 का स्ट्राइक रेट चिंता का विषय रहा है. श्रीकांत ने हैरानी जताई कि डेथ ओवरों में सीएसके के 'चोक' (दबाव) को कम करने के लिए हार्दिक के पास कोई योजना नहीं थी. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अब टीमों को हार्दिक को बांधने का तरीका मिल गया है और वे लगातार उनके शरीर को निशाना बनाएंगे. श्रीकांत ने कहा कि गेंदबाज अब उन्हें 'स्लॉट' में गेंद नहीं देंगे बल्कि लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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