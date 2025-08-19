एशिया कप में साबित हो सकते हैं X फैक्टर, वैभव सूर्यवंशी को एशिया कप में मिलनी चाहिए जगह, पूर्व कप्तान की मांग
एशिया कप में साबित हो सकते हैं X फैक्टर, वैभव सूर्यवंशी को एशिया कप में मिलनी चाहिए जगह, पूर्व कप्तान की मांग

टीम की घोषणा से पहले भारत के पूर्व कप्तान ने एक बयान दिया है, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. पूर्व क्रिकेटर, क्रिस श्रीकांत ने सिलेक्टर्स को एक सलाह दी है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:21 AM IST
Krish Srikanth suggation
Krish Srikanth suggation

9 सितंबर को एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा. टी 20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस बार ये टूर्नामेंट 20 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाएगा. मंगलवार 19 अगस्त को भारतीय टीम की घोषणा होनी है.  टीम की घोषणा से पहले भारत के पूर्व कप्तान ने एक बयान दिया है, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. पूर्व क्रिकेटर, क्रिस श्रीकांत ने सिलेक्टर्स को एक सलाह दी है. उन्होंने 2025 में होने वाले एशिया कप में उभरते हुए खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने को कहा है.

'वैभव को मिलनी चाहिए जगह'

श्रीकांत भारत के कप्तान रह चुके हैं. उनकी कप्तानी में भारत के महान खिलाड़ी सचिन ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था.  उन्होंने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी बेहद ही शानदार खेलते हैं. उन्हें मौका देने में थोड़ी सी भी देर नहीं करनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा वे काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. अगले साल टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें टीम में जगह मिलनी चाहिए.'

IPL में खूब कमाया नाम

आईपीएल 2025 में लखनऊ के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने स्टाइल में डेब्यू करते हुए पहली ही गेंद में छक्का जड़ा था. राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ रुपए में अपने में खेमे शामिल किया था. वैभव ने खूद को प्रूफ करते हुए सीजन में कई बेहतरीन पारियां खेली. खासकर उनके तूफानी शतक को भला कौन भूल सकता है.  वैभव ने टूर्नामेंट के दौरान 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सबको अपना मुरीद बना दिया. उन्होंने 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 252 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: 10 विकेट और शतक...टेस्ट क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास में केवल 3 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा

टॉप ऑर्डर के लिए जंग

एशिया कप में भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त यानी आज होनी है. सिलेक्टर्स के लिए बिल्कुल भी आसानी नहीं होने वाली है. इस रेस में पहले से कई खिलाड़ी हैं जैसे- शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभीषेक शर्मा, तिलक वर्मा आदि. ऐसे में वैभव भी एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.

 

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

krish Srikanth suggation

