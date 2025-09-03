'उन्होंने गाली समझ ली...',जो रूट से भिड़ंत पर टीम इंडिया के खतरनाक बॉलर का बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow12906891
Hindi Newsक्रिकेट

'उन्होंने गाली समझ ली...',जो रूट से भिड़ंत पर टीम इंडिया के खतरनाक बॉलर का बड़ा खुलासा

भारत और इंग्लैंड के हीच हुई टेस्ट सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी का दिल जीतने वाले प्रसिद्ध कृष्णा का जो रूट को लेकर बयान सामने आया है. पूरी सीरीज के दौरान प्रसिद्ध ने शानदार प्रदर्शन किया था . सीरीज के आखिरी मुकाबले के दौरान जो रूट से बहस हुई थी उस बारे में उन्होंने खुलासा किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Joe Root and Prasidh krishna
Joe Root and Prasidh krishna

भारत और इंग्लैंड के हीच हुई टेस्ट सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी का दिल जीतने वाले प्रसिद्ध कृष्णा का जो रूट को लेकर बयान सामने आया है. पूरी सीरीज के दौरान प्रसिद्ध ने शानदार प्रदर्शन किया था . सीरीज के आखिरी मुकाबले के दौरान जो रूट से बहस हुई थी उस बारे में उन्होंने खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उस दिग्गज बल्लेबाज ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से जीत दर्ज कर सबको हैरत में छोड़ दिया था.  

बहस को लेकर किया खुलासा
प्रसिद्ध कृष्णा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, " मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि रूट ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी. मैंने बस उनसे इतना कहा था कि आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन बात गाली गलौज तक पहुंच गई.  मैंने इसी चीज को लेकर कई खिलाड़ियों से बात की.  यही नहीं मैंने उनसे भी इस बारे में बात की. तो उन्होंने कहा मुझे लगा तुमने गाली दी. तो मैंने उन्हें  फिर जवाब दिया की नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था. रूट ने उस बात का भी जवाब देते हुए कहा, असल में मैं भी खुद को प्रेरित करने की कोशिस कर रहा था. इसलिए बातें आगे बढ़ गई."

टेस्ट में देना होता है 100%
कृष्णा ने आगे कहा, " टेस्ट फॉर्मेट मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है. मैनें हमेशा से इसे इसी तरीके से खेला है.  सबसे खास बात इस खेल की ये लगती है कि उनके जैसे बड़े दिग्गज भी इस फार्मेट में अपना सब कुछ झोंक देते हैं और पूरा जी जान लगा देते हैं.  आप मैदान पर अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं. ऐसे में कई बार संयम के साथ-साथ एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत होती है.  उस सफर का हिस्सा बने रहने के लिए मानसिक समझ की जरूरत होती है. "

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: करोड़ों की हवेली, कई लग्जरी कारें...जानें कितनी है मिचेल स्टार्क की नेट वर्थ?

ऐसा रहा है कृष्णा का टेस्ट करियर

साल 2023 से अपने इंटरनेशनल टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले कृष्णा ने 6  मैचों की 11 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 22 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनकी गेंदबाजी इकोनॉमी महज 4.72 की रही है और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर  4/62 रनों का रहा है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

rasidh krishna

Trending news

महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
;