'उन्होंने गाली समझ ली...',जो रूट से भिड़ंत पर टीम इंडिया के खतरनाक बॉलर का बड़ा खुलासा

भारत और इंग्लैंड के हीच हुई टेस्ट सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी का दिल जीतने वाले प्रसिद्ध कृष्णा का जो रूट को लेकर बयान सामने आया है. पूरी सीरीज के दौरान प्रसिद्ध ने शानदार प्रदर्शन किया था . सीरीज के आखिरी मुकाबले के दौरान जो रूट से बहस हुई थी उस बारे में उन्होंने खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उस दिग्गज बल्लेबाज ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से जीत दर्ज कर सबको हैरत में छोड़ दिया था.

बहस को लेकर किया खुलासा

प्रसिद्ध कृष्णा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, " मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि रूट ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी. मैंने बस उनसे इतना कहा था कि आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन बात गाली गलौज तक पहुंच गई. मैंने इसी चीज को लेकर कई खिलाड़ियों से बात की. यही नहीं मैंने उनसे भी इस बारे में बात की. तो उन्होंने कहा मुझे लगा तुमने गाली दी. तो मैंने उन्हें फिर जवाब दिया की नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था. रूट ने उस बात का भी जवाब देते हुए कहा, असल में मैं भी खुद को प्रेरित करने की कोशिस कर रहा था. इसलिए बातें आगे बढ़ गई."

टेस्ट में देना होता है 100%

कृष्णा ने आगे कहा, " टेस्ट फॉर्मेट मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है. मैनें हमेशा से इसे इसी तरीके से खेला है. सबसे खास बात इस खेल की ये लगती है कि उनके जैसे बड़े दिग्गज भी इस फार्मेट में अपना सब कुछ झोंक देते हैं और पूरा जी जान लगा देते हैं. आप मैदान पर अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं. ऐसे में कई बार संयम के साथ-साथ एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत होती है. उस सफर का हिस्सा बने रहने के लिए मानसिक समझ की जरूरत होती है. "

ऐसा रहा है कृष्णा का टेस्ट करियर

साल 2023 से अपने इंटरनेशनल टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले कृष्णा ने 6 मैचों की 11 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 22 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनकी गेंदबाजी इकोनॉमी महज 4.72 की रही है और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 4/62 रनों का रहा है.