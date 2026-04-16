1000 रन और 100 विकेट... क्रुणाल पांड्या ने IPL में रचा इतिहास, ये महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के तीसरे क्रिकेटर

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लेफ्ट आर्म स्पिनर क्रुणाल पांड्या ने इस मैच के दौरान एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. क्रुणाल पांड्या ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ इस IPL मैच में 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट झटके हैं. क्रुणाल पांड्या ने इसी के साथ ही IPL में इतिहास रच दिया है और एक महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के केवल तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं.

क्रुणाल पांड्या ने IPL में रचा इतिहास

क्रुणाल पांड्या ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ IPL 2026 के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 2 विकेट लिए. क्रुणाल पांड्या ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की पारी के 10वें ओवर की पांचवीं गेंद पर मिचेल मार्श को आउट करके अपने विकेटों का खाता खोला और फिर 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद को दो गेंदों में बिना कोई रन बनाए (डक पर) आउट कर दिया. अब्दुल समद का कैच रजत पाटीदार ने किया था.

1000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा

क्रुणाल पांड्या ने इसी के साथ ही IPL में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए. क्रुणाल पांड्या ने IPL में 100 विकेट लेने के अलावा 1749 रन भी बनाए हैं. क्रुणाल पांड्या IPL में 1000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाले भारत के केवल तीसरे ही क्रिकेटर हैं. क्रुणाल पांड्या IPL में 100 विकेट लेने वाले 30वें गेंदबाज हैं. क्रुणाल पांड्या ने IPL में मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 147 IPL मैचों में 100 विकेट लेने के अलावा 119 पारियों में 1757 रन भी बनाए हैं.

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ये महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के तीसरे क्रिकेटर

क्रुणाल पांड्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बाद 1000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर हैं. रवींद्र जडेजा, जो IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने चार टीमों राजस्थान रॉयल्स, कोच्चि टस्कर्स केरल, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात लॉयंस के लिए 259 IPL मैचों में 173 विकेट लिए हैं और 3336 रन बनाए हैं. वहीं, अक्षर पटेल, जो IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने 166 IPL मैचों में 1919 रन बनाए हैं और 131 विकेट लिए हैं.

सुनील नरेन अभी भी IPL में सक्रिय खिलाड़ी

कुल मिलाकर, अब तक 6 खिलाड़ियों ने IPL में 1000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा कर लिया है. अन्य तीन खिलाड़ी सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और ड्वेन ब्रावो हैं. जहां सुनील नरेन अभी भी IPL में सक्रिय खिलाड़ी हैं, वहीं आंद्रे रसेल और ड्वेन ब्रावो IPL से संन्यास ले चुके हैं और IPL 2026 में KKR के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं.