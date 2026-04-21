किस्मत का यू-टर्न! IPL 2026 में गदर मचा रहे ये 5 खिलाड़ी, अब दोबारा पहनेंगे भारत की जर्सी?

IPL 2026 News: आईपीएल 2026 उन भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है जो राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) फिलहाल 30-35 खिलाड़ियों का एक बड़ा पूल तैयार करने की योजना बना रहा है ताकि एक ही समय पर दो अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जा सकें. इस रणनीति के तहत लंबे समय से बाहर चल रहे खिलाड़ी अपने बेहतरीन फॉर्म के दम पर चयनकर्ताओं के रडार पर हैं.

हम उन 5 अनुभवी खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जो आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में वापस लौट सकते हैं...

1. श्रेयस अय्यर

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श्रेयस अय्यर इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं और 6 मैचों में 208 रन बना चुके हैं. उनका स्ट्राइक रेट 182.45 का है. यह टी20 के लिहाज से बेहतरीन है. रविचंद्रन अश्विन ने भी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की सराहना करते हुए उन्हें टीम इंडिया के लिए एक मजबूत दावेदार बताया है. इसके अलावा अय्यर बीसीसीआई की आगामी दो-टीम संरचना में कप्तानी के लिए भी पहली पसंद माने जा रहे हैं.

2. मोहम्मद शमी

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट होकर अपनी पुरानी लय में लौट चुके हैं. लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के लिए खेलते हुए उन्होंने 6 मैचों में 5 विकेट लिए हैं और पावरप्ले में अपनी गेंदबाजी से सबको चौंकाया है. हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट लेने का उनका 'मास्टरक्लास' स्पेल उनकी वापसी की गवाही दे रहा है. टॉम मूडी ने भी उनके नेतृत्व और दबाव में गेंदबाजी करने की क्षमता की तारीफ की है.

3. क्रुणाल पांड्या

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेल रहे क्रुणाल पांड्या ने अपनी गेंदबाजी में क्रांतिकारी बदलाव किया है. स्पिनर बॉलिंग करने वाले क्रुणाल कभी-कभी 120 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से बाउंसर फेंक देते हैं. इससे बल्लेबाज भी हैरान हो जाते हैं. उन्होंने 6 मैचों में 8 विकेट लिए हैं. क्रुणाल ने खुद कहा है कि देश के लिए दोबारा खेलना उनका अंतिम लक्ष्य है.

4. प्रसिद्ध कृष्णा

प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस (GT) के गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं और 11 विकेटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. प्रसिद्ध 2026 सीजन में 25 विकेट लेकर पहले ही पर्पल कैप अपने नाम कर चुके हैं. अपनी स्मार्ट बाउंसर विविधताओं और कठिन लेंथ पर गेंदबाजी करने की क्षमता के कारण वे टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाजी का एक विश्वसनीय विकल्प बन गए हैं.

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5. भुवनेश्वर कुमार

'स्विंग के सुल्तान' कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार आज भी बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए हैं. उन्होंने 6 मैचों में 10 विकेट लिए हैं. वह इस सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में चौथे स्थान पर हैं. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि भुवनेश्वर में अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का दमखम बचा है. हाल ही में वे आईपीएल इतिहास के दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 200 विकेट का मील का पत्थर छुआ है.