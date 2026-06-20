भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. 32 साल के केएस भरत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में क्रिकेट के मौकों की तलाश में दुबई चले गए हैं. क्रिकबज की एक रिपोर्ट में एमिरेट्स क्रिकेट के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि आंध्र प्रदेश के 32 वर्षीय क्रिकेटर केएस भरत ने 4 जून 2026 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. अभी इस मध्य-पूर्वी देश में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म, दोनों तरह के मौकों की तलाश कर रहे हैं.
केएस भरत को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) द्वारा आयोजित 4 टीमों के एक टूर्नामेंट के लिए एक लोकल टीम, 'टीम स्टैलियंस' में शामिल किया गया है. एमिरेट्स क्रिकेट के एक अधिकारी ने क्रिकबज को बताया, 'वह कई अन्य देशों के इंटरनेशनल क्रिकेटरों की तरह दुबई चले गए हैं और यहां शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म, दोनों तरह के मौकों की तलाश कर रहे हैं.' यह भी खबर है कि भरत ILT20 में भी मौकों की तलाश कर सकते हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात का प्रमुख T20 टूर्नामेंट है.
32 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने भारत के लिए सिर्फ 7 टेस्ट मैच ही खेले थे. केएस भरत ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला था. इस मैच के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत को भारत की टीम से ड्रॉप कर दिया गया. विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने भारत के लिए 7 टेस्ट मैचों में 20.09 औसत से 221 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 44 रन रहा है.
विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत आंध्र के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं. केएस भरत ने 113 फर्स्ट क्लास मैचों में 36.53 की औसत से 6102 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं. केएस भरत ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक भी ठोका है. केएस भरत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 308 रन है. भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने कहा कि उन्होंने केएस भरत को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने आगे बढ़ने का मन बना लिया था.