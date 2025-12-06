Advertisement
trendingNow13031533
Hindi Newsक्रिकेट

619 टेस्ट विकेट लेने वाले कुंबले से भी आगे निकले कुलदीप यादव, ODI में ऐसा करिश्मा करने वाले बने पहले भारतीय

Kuldeep Yadav Record: अगर कोई भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले के किसी रिकॉर्ड को तोड़ दे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है. टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लेने वाले महान गेंदबाज अनिल कुंबले एकदिवसीय क्रिकेट में भी भारत के मैच विनर थे. अब कुलदीप यादव पिछले 4-5 सालों से ये काम कर रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुलदीप यादव ने अनिल कुंबले को छोड़ा पीछे
कुलदीप यादव ने अनिल कुंबले को छोड़ा पीछे

Kuldeep Yadav Record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. चाइनामैन स्पिनर ने वो कारनामा कर दिखाया, जो इससे पहले ODI में किसी भारतीय ने नहीं किया था. इसके अलावा कुलदीप ने अपनी फिरकी के जादू में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को फंसाते हुए भारत के पूर्व महान स्पिनर अनिल कुंबले के बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. 

विशाखापत्तनम में स्टैंड-इन कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम 270 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. भारत की तरफ से तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट चटकाए.

कुंबले से आगे निकले कुलदीप यादव 

अगर कोई भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले के किसी रिकॉर्ड को तोड़ दे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है. टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लेने वाले महान गेंदबाज अनिल कुंबले एकदिवसीय क्रिकेट में भी भारत के मैच विनर थे. अब कुलदीप यादव पिछले 4-5 सालों से ये काम कर रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. कुलदीप वनडे में भारत के लिए एक मैच में सर्वाधिक 4 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 11वीं बार ये कारनामा किया. महान अनिल कुंबले ने 10 बार ये काम किया था. इस लिस्ट में स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टॉप पर हैं, जिन्होंने ODI में 16 बार ये अद्भुत कारनामा किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जहीर-शमी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा 

कुलदीप यादव हमेशा साउथ अफ्रीका के लिए खौफ का दूसरा नाम रहे हैं. उन्होंने अपने ODI करियर में 5वीं बार प्रोटियाज के सामने 4 विकेट चटकाए. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान और मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ दिया. जहीर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ चार बार 4 विकेट झटके थे, जबकि शमी ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ चार बार ये कारनामा किया था. कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक 16 मैच खेले हैं और 17.58 की शानदार औसत से 36 विकेट चटकाए हैं.

ये भी पढ़ें: DRS पर गजब ड्रामा... रोहित ने सरेआम तोड़ दिया कुलदीप यादव का दिल, फिर जो हुआ देख कोहली भी हुए हैरान

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Kuldeep Yadav

Trending news

प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
Babri Masjid
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
IndiGo flight cancellation
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
Ajit Pawar
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
india us trade deal
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे