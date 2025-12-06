Advertisement
trendingNow13031489
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: DRS ड्रामे पर कुलदीप ने तोड़ी चुप्पी.. हर मांग पर सताता है हिटमैन का डर, कहा- रोहित भाई हमेशा..

IND vs SA: रोहित शर्मा मैदान पर होते हैं तो फैंस के लिए मैच में चार चांद लग जाते हैं. रोहित के मजेदार अंदाज का लुत्फ फैंस खूब उठाते हैं. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे में भी रोहित का अंदाज चर्चा में रहा. रोहित शर्मा कुलदीप यादव की DRS मांग पर टांग खींचते नजर आए. पारी खत्म होने के बाद कुलदीप ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma and Kuldeep Yadav
Rohit Sharma and Kuldeep Yadav

IND vs SA: रोहित शर्मा मैदान पर होते हैं तो फैंस के लिए मैच में चार चांद लग जाते हैं. रोहित के मजेदार अंदाज का लुत्फ फैंस खूब उठाते हैं. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे में भी रोहित का अंदाज चर्चा में रहा. रोहित शर्मा कुलदीप यादव की DRS मांग पर टांग खींचते नजर आए. पारी खत्म होने के बाद कुलदीप ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने स्वीकार किया कि डीआरएस के मामले में वह काफी बुरे हैं. 

कुलदीप की कमाल की गेंदबाजी

तीसरे वनडे में कुलदीप यादव की तरफ से कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली. उन्होंने 4 अहम विकेट लेकर मेहमान टीम की कमर तोड़कर रख दी. पूरी साउथ अफ्रीका की टीम 270 पर सिमट गई. कुलदीप के स्पैल के दौरान कुछ मजेदार मूमेंट्स भी देखने को मिले जब रोहित के रिमांड पर कुलदीप चढ़े. कुलदीप अक्सर कप्तान को जबरदस्ती DRS लेने के लिए मजबूर करते दिखते हैं, लेकिन उनकी जिद रोहित के सामने नहीं चलती है. इस बार भी रोहित रोड़ा बन गए.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित का रिएक्शन वायरल

अफ्रीका की पारी के 45वें ओवर में कुलदीप ने दूसरी गेंद एनगिडी को मात दी और गेंद पैड पर लगी. इतने में कुलदीप केएल राहुल की तरफ डीआरएस का इशारा करने लगे. लेकिन स्लिप में फील्डिंग कर रहे रोहित शर्मा ने कुलदीप की चालाकी पकड़ी और हंसते हुए कहा उनकी मांग खारिज कर दी. जिसके बाद कुलदीप निराश नजर आए और फिर गेंदबाजी करने लगे. 

ये भी पढे़ं.. IND vs SA: फिफ्टी चूके.. लेकिन फिर भी छा गए टेम्बा बावुमा, ODI में हासिल की बड़ी उपलब्धि

क्या बोले कुलदीप यादव?

रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है. पारी खत्म होने के बाद कुलदीप यादव ने कहा, 'DRS में मैं बहुत बुरा हूँ. रोहित भाई अक्सर मेरी टांग खींचते रहते हैं. केएल भाई स्टंप के पीछे बहुत अच्छे हैं और आपको स्टंप के पीछे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड करें. जब भी मैं गेंदबाजी करता हूं तो पैड्स को टारगेट करता हूं ऐसे में मुझे लगता है कि हर गेंद पर विकेट है. एक गेंदबाज के तौर पर आपको हर नॉट आउट, आउट ही लगता है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
Babri Masjid
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
IndiGo flight cancellation
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
Ajit Pawar
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
india us trade deal
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे