इंग्लैंड में टेस्ट की Playing XI से रखा गया बाहर, कुलदीप यादव ने कोच गंभीर को लेकर तोड़ दी चुप्पी

Hindi Newsक्रिकेट

भारत ने इस साल 20 जून से 4 अगस्त तक इंग्लैंड के दौरे पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी. यह हाईप्रोफाइल टेस्ट सीरीज दोनों ही टीमों के दमदार प्रदर्शन के बाद 2-2 से ड्रॉ रही थी. इंग्लैंड के खिलाफ इस पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 19, 2025, 03:03 PM IST
भारत ने इस साल 20 जून से 4 अगस्त तक इंग्लैंड के दौरे पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी. यह हाईप्रोफाइल टेस्ट सीरीज दोनों ही टीमों के दमदार प्रदर्शन के बाद 2-2 से ड्रॉ रही थी. इंग्लैंड के खिलाफ इस पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया. टेस्ट स्क्वॉड का हिस्सा होने के बावजूद कुलदीप यादव को सभी पांचों टेस्ट मैचों की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया. अब कुलदीप यादव ने इसी बात को लेकर बड़ा खुलासा किया है. कुलदीप यादव ने हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर भी चुप्पी तोड़ी है.

इंग्लैंड में टेस्ट की Playing XI से रखा गया बाहर

भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस कुलदीप यादव को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की मांग कर रहे थे, ताकि भारत को 20 विकेट लेने का बेहतरीन मौका मिल सके. हालांकि भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में गहराई रखने के लिए प्लेइंग इलेवन में ऐसे गेंदबाजों को चुनने का फैसला किया, जो बल्लेबाजी भी कर सकें.

कुलदीप यादव ने कोच गंभीर को लेकर तोड़ दी चुप्पी

कुलदीप यादव ने भारत बनाम ओमान एशिया कप मैच से पहले इस बारे में बात की. कुलदीप यादव को इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैच नहीं मिलने का कोई पछतावा नहीं है. कुलदीप यादव ने कहा कि हेड कोच गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी में गहराई को लेकर उनसे स्पष्ट बात की थी और यही कारण था कि उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया. कुलदीप यादव ने कहा, 'बातचीत बहुत साफ थी. कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं खेल सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से बल्लेबाजी की गहराई या कॉम्बिनेशन के कारण मुझे जगह नहीं मिली.'

कुलदीप यादव ने बताया Playing XI से बाहर होने का कारण

कुलदीप यादव ने कहा, 'गौतम भाई इस बारे में स्पष्ट थे. यह टैलेंट या बल्लेबाजी की बात नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से टीम के बैलेंस की बात थी. मैंने अपने समय का पूरा आनंद लिया और बहुत कुछ सीखा. जब आप नहीं खेलते हैं, तो आप दूसरों को देखकर अधिक सीखते हैं और बेहतर खिलाड़ी बनते हैं. दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन पर काम करके सुधार करना कठिन है.' बता दें कि कुलदीप यादव ने भारत के लिए अभी तक 13 टेस्ट मैचों में 56 विकेट, 113 ODI मैचों में 181 विकेट और 42 T20I मैचों में 76 विकेट हासिल किए हैं.

Kuldeep Yadav

