एशिया कप में खेलेगा दो हैट्रिक लेने वाला खूंखार भारतीय बॉलर, गंभीर-सूर्यकुमार खेलेंगे ये 'मास्टर स्ट्रोक'!

एशिया कप में टीम इंडिया की किस प्लेइंग-11 के साथ खेलेगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, यह पहले मुकाबले में ही पता चलेगा कि बैटिंग ऑर्डर से लेकर बॉलिंग कॉम्बिनेशन तक गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव का क्या प्लान है. हालांकि, टीम में एक ऐसा गेंदबाज भी है, जो बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा सकता है. यह गेंदबाज भारत की जर्सी में दो बार हैट्रिक लेने का भी कारनामा कर चुका है. इस गेंदबाज को प्लेइंग-11 में शामिल करने को लेकर महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर का सपोर्ट भी मिला है.

इस गेंदबाज को प्लेइंग-11 में मिलेगा मौका?

एशिया कप 2025 में भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर सुनील गावस्कर ने बेहद अहम बयान दिया है. गावस्कर ने कहा है कि टूर्नामेंट में भारतीय टीम बल्लेबाजी को मजबूत करने की जगह स्पिन गेंदबाजी को प्राथमिकता दे सकती है और कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में आठवें नंबर पर खिला सकती है. गावस्कर ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि वे सातवें नंबर पर अक्षर पटेल को उतार सकते हैं और बल्लेबाजी को आठवें नंबर तक नहीं बढ़ा सकते और गेंदबाजों पर ध्यान दे सकते हैं. शायद आठवें नंबर पर कुलदीप और फिर नौवें, दसवें और ग्यारहवें नंबर पर गेंदबाज रहेंगे.'

गेंदबाजी में भारत का ये रहेगा प्लान!

गावस्कर ने आगे कहा, 'प्लेइंग इलेवन में छह गेंदबाजो का होना अच्छा है. हो सकता है कि भारतीय टीम आठवें नंबर पर अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ न उतरें और बेहतर गेंदबाज के विकल्प पर विचार करे. ऐसे में कुलदीप जैसे गेंदबाज को मौका मिल सकता है.' कुलदीप ने टी20 में भारत के लिए आखिरी बार टी20 विश्व कप 2024 का फाइनल खेला था. वह 40 टी20 मैचों में 69 विकेट ले चुके हैं. कुलदीप वनडे क्रिकेट में दो बार हैट्रिक लेने का कमाल कर चुके हैं. हालांकि, देखना होगा कि गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव उन्हें लेकर क्या फैसला लेते हैं.

ऐसा हो सकता है बॉलिंग कॉम्बिनेशन

भारतीय टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी. गावस्कर ने कहा, 'यूएई के खिलाफ मैच में भारत के प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव की जगह विपक्षी टीम के बल्लेबाजो की विविधता पर निर्भर करती है. मुझे लगता है पहले मैच में वरुण चक्रवर्ती को मौका मिल सकता है.' उन्होंने कहा, 'अगर भारतीय टीम वरुण, कुलदीप और अक्षर के रूप में तीन स्पिनर के साथ उतरती है तो हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाजी का तीसरा विकल्प हो सकते हैं.'

फिनिशर्स और डेथ बॉलर्स पर रहेगा फोकस

टी20 विश्व कप 2026 के पहले एशिया कप भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है. गावस्कर का मानना है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में फिनिशर्स और डेथ बॉलर्स पर ध्यान लगाएगी. यह तय होगा कि फिनिशर कौन होगा. इस समय फिनिशर के रूप में कई विकल्प हैं. रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं. इसलिए उन्हें विश्व कप के लिए अपनी टीम में इनमें से दो या तीन पर ध्यान केंद्रित करना होगा. आखिरी के चार ओवर में दो ओवर जसप्रीत बुमराह फेंकेगे. ऐसे दो ओवर कौन फेंकेगा. इस पर ध्यान देना होगा. यूएई के पीच स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती है. ऐसे में एशिया कप में स्पिनर्स को अधिक मौका मिलने की संभावना है.