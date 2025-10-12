W,W,W,W,W... वेस्टइंडीज पर आग बनकर बरसे कुलदीप, दिल्ली टेस्ट में 5 विकेट लेकर काटा गदर, भयानक तबाही में ढेर हुए बल्लेबाज

India vs West Indies 2nd Test: दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी से मेहमान टीम वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाकर रख दी. कुलदीप यादव वेस्टइंडीज की टीम पर पहली पारी में आग बनकर बरसे और 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया. कुलदीप यादव ने ऐसी भयानक तबाही मचाई कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एक के बाद एक ढेर होते चले गए. कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 26.5 ओवर में 82 रन देकर 5 विकेट झटके.

वेस्टइंडीज पर आग बनकर बरसे कुलदीप

टेस्ट क्रिकेट में ये 5वां मौका है, जब कुलदीप यादव ने 5 विकेट हॉल लिया है. कुलदीप यादव भारत के लिए अभी तक 15 टेस्ट मैचों की 27 पारियों में 65 विकेट हासिल कर चुके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 5 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज की पहली पारी के दौरान एलिक एथनाज (41), शाई होप (36), टेविन इमलाच (21), जस्टिन ग्रीव्स (17) और जायडेन सील्स (13) को पवेलियन का रास्ता दिखाया. दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी की. कुलदीप यादव को देखकर ऐसा लग रहा था, मानों वह हर गेंद पर विकेट ले सकते हैं.

दिल्ली टेस्ट में 5 विकेट लेकर काटा गदर

कुलदीप यादव मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 332 विकेट हासिल कर चुका है. कुलदीप यादव अपनी कातिलाना गेंदबाजी से किसी भी मैच को पलटने में माहिर हैं. बता दें कि भारत ने इस टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम पर अपना दबदबा बनाया हुआ है. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी थी. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 248 रन पर ढेर हो गई. वेस्टइंडीज की टीम अब भारत के खिलाफ दूसरी पारी में Follow-On खेल रही है. कैरेबियाई टीम अभी भी भारत के स्कोर से 270 रन पीछे है.

फॉलोऑन खेल रही वेस्टइंडीज की टीम

वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 81.5 ओवरों का ही सामना कर सकी और 248 रन पर सिमट गई. भारत ने मेहमान टीम को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया. भारत की ओर से पहली पारी में कुलदीप यादव ने 82 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट हासिल किया. टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में भारत की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने की है. वेस्टइंडीज टीम के बल्लेबाज अतीत में भी कुलदीप यादव के खिलाफ काफी फंसते हुए नजर आए हैं.

भारत की धरती पर और भी खतरनाक

कुलदीप यादव भारत की धरती पर और भी खतरनाक हो जाते हैं. कुलदीप यादव ने भारत की धरती पर टीम इंडिया के लिए अभी तक कुल 11 टेस्ट मैचों की 21 पारियों में 47 विकेट हासिल किए हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 3 बार पांच विकेट हॉल लिए हैं. भारत में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 57 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है. ओवरऑल कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए अभी तक कुल 15 टेस्ट मैचों की 27 पारियों में 65 विकेट हासिल कर चुके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 5 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं.

एशिया कप 2025 में 17 विकेट लेकर मचाया था तूफान

कुलदीप यादव हाल ही में खत्म हुए एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर रहे थे. कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में 7 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट अपने नाम किए थे. कुलदीप यादव ने इस दौरान 2 बार पारी में 4 विकेट हासिल किए थे. कुलदीप यादव के शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता था. कुलदीप यादव एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए तो काल साबित हुए थे. कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में फाइनल समेत 3 मैचों में 8 विकेट हासिल किए थे.