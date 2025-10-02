Advertisement
एक साल बाद भारत के सबसे खूंखार गेंदबाज को टेस्ट खेलने का मिला मौका, वेस्टइंडीज की टीम में फैली दहशत!

India vs West Indies 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. वेस्टइंडीज ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी सौंपी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 02, 2025, 09:38 AM IST
India vs West Indies 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. वेस्टइंडीज ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी सौंपी है. कप्तान शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच में बड़ा फैसला लेते हुए 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव की एक साल बाद भारत की टेस्ट टीम में एंट्री करवाई है. कुलदीप यादव की टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एंट्री की खबर सुनकर वेस्टइंडीज के खेमे में भी दहशत फैल गई है.

टीम इंडिया का ये स्पिनर कप्तान शुभमन गिल के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा. कुलदीप यादव ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच 16 अक्टूबर 2024 को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में खेला था. कुलदीप यादव इसके बाद टेस्ट की प्लेइंग इलेवन से लगातार बाहर रहे हैं. अब एक साल बाद जाकर उनका इंतजार पूरा हुआ. कुलदीप यादव अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की पूरी टीम को तहस-नहस कर सकते हैं. कुलदीप यादव अब रविचंद्रन अश्विन की विरासत को आगे लेकर जाएंगे, खासकर भारतीय सरजमीं पर. भारत की पिचों पर स्पिनरों की तूती बोलती है.

अब वेस्टइंडीज की खैर नहीं

वेस्टइंडीज टीम के बल्लेबाज भी अतीत में कुलदीप यादव के खिलाफ काफी फंसते हुए नजर आए हैं. कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी तक 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 24.90 की घातक गेंदबाजी औसत से 10 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बार पांच विकेट हॉल भी लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचों में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 57 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बहुत कमजोर हैं. ऐसे में कुलदीप यादव के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का ढाई दिन के अंदर ही पहले टेस्ट मैच में सरेंडर तय है.

भारत की धरती पर और भी खतरनाक

कुलदीप यादव भारत की धरती पर और भी खतरनाक हो जाते हैं. कुलदीप यादव ने भारत की धरती पर टीम इंडिया के लिए कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान भारत की धरती पर 9 टेस्ट मैचों में 38 विकेट हासिल किए हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 2 बार पांच विकेट हॉल लिए हैं. भारत में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 57 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है. ओवरऑल कुलदीप यादव ने टीम इंडिया के लिए कुल 13 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 56 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 4 बार पांच विकेट हॉल लिए हैं.

एशिया कप 2025 में 17 विकेट लेकर मचाई था तूफान

कुलदीप यादव हाल ही में खत्म हुए एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर रहे थे. कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में 7 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट अपने नाम किए थे. कुलदीप यादव ने इस दौरान 2 बार पारी में 4 विकेट हासिल किए थे. कुलदीप यादव के शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता था. कुलदीप यादव एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए तो काल साबित हुए थे. कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में फाइनल समेत 3 मैचों में 8 विकेट हासिल किए थे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

