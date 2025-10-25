Advertisement
IND vs AUS: लौट आया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दुश्मन, सिडनी में गिड़गिड़ाते नजर आएंगे कंगारू!

IND vs AUS 3rd ODI: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री हुई है. ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम दो बदलावों के साथ उतरी है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने खेमे में एक बदलाव किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 25, 2025, 10:11 AM IST
ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम दो बदलावों के साथ उतरी है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने खेमे में एक बदलाव किया है. टीम इंडिया फिलहाल 0-2 से पीछे है और सीरीज गंवा चुकी है. ऐसे में सम्मान बचाने के लिए मेहमान टीम को इस अंतिम मैच में जीत दर्ज करनी होगी.

भारत की Playing XI में लौटा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दुश्मन

दरअसल, सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े दुश्मन कुलदीप यादव की एंट्री हुई है. अर्शदीप सिंह और नीतीश रेड्डी की जगह कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम में नाथन एलिस की टीम में वापसी हुई है, जबकि जेवियर बार्टलेट को इस मुकाबले से बाहर बैठना पड़ा है.

ऑस्ट्रेलिया को अपने कहर से तहस-नहस कर देगा ये गेंदबाज

कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं. कुलदीप यादव ने भारत के लिए अभी तक 113 वनडे इंटरनेशनल मैचों की 110 पारियों में 26.44 की घातक गेंदबाजी औसत से 181 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 2 बार पांच विकेट हॉल भी लिए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 25 रन देकर 6 विकेट हासिल करना रहा है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव दो बार हैट्रिक भी ले चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 विकेट झटके

कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 23 वनडे इंटरनेशनल मैचों की 23 पारियों में 31 विकेट झटके हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैचों में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 54 रन देकर 3 विकेट हासिल करना रहा है. कुलदीप यादव ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 विकेट हासिल किए हैं. कुलदीप यादव एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर रहे थे. कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में 7 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट अपने नाम किए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी महीने खत्म हुई टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव ने दो मैचों में 12 विकेट चटकाए थे.

भारत की प्लेइंग इलेवन:

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन:

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस, मिचेल स्टार्क, एडम जांपा और जोश हेजलवुड.

