कुलदीप यादव ने T20 एशिया कप में लिखा नया इतिहास, ये महारिकॉर्ड किया तहस-नहस

Kuldeep Yadav: भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 में नया इतिहास लिखा दिया. श्रीलंका के खिलाफ टूर्नामेंट के आखिरी सुपर-4 मैच में कुलदीप ने एक विकेट चटकाया और इसी के साथ टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.

एक विकेट लेते ही रचा इतिहास

कुलदीप यादव ने दुबई में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के लिए चार ओवर फेंके और चार ओवर में 31 रन देकर एक विकेट लिया. कुलदीप के इस एक विकेट ने उन्हें एशिया कप टी20I के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ने में मदद की. कानपुर के इस क्रिकेटर ने एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए अब तक 6 मैच खेले हैं और 13 बल्लेबाजों को आउट किया है. उन्होने यूएई के अमजद जावेद का रिकॉर्ड तोड़ा, जो अब इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. जावेद ने 2016 एशिया कप में संयुक्त अरब अमीरात के लिए 7 मैच खेले थे और 12 बल्लेबाजों को आउट किया था.

टी20 एशिया कप सीजन में सर्वाधिक विकेट

13* - कुलदीप यादव (भारत), 2025

12 - अमजद जावेद (यूएई), 2016

11 - अल-अमीन हुसैन (बांग्लादेश), 2016

11 - मोहम्मद नवीद (यूएई), 2016

11 - भुवनेश्वर कुमार (भारत), 2022

भारत के भी नंबर-1 गेंदबाज

इससे पहले कुलदीप यादव ने भारत के लिए के टी20 एशिया कप सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी नाम किया. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछा छोड़ा, जिन्होंने 2022 में 5 मैचों में 11 विकेट चटकाए थे. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने 2016 में 5 मैचों में 7 विकेट चटकाए. चौथा नाम जसप्रीत बुमराह का है. बुमराह ने 2016 में 5 मैचों में 6 विकेट चटकाए थे.

टी20 एशिया कप सीजन में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट

कुलदीप यादव - 6 मैच, 13 विकेट (2025)

भुवनेश्वर कुमार - 5 मैच, 11 विकेट (2022)

हार्दिक पांड्या - 5 मैच, 7 विकेट (2016)

जसप्रीत बुमराह - 5 मैच, 6 विकेट (2016)

आशीष नेहरा - 4 मैच, 6 विकेट (2016)

टारगेट पर मलिंगा का रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ लिए एक विकेट ने कुलदीप को लसिथ मलिंगा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के और नजदीका पहुंचा दिया. वह एशिया कप के दोनों फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर-1 गेंदबाज बनने से सिर्फ दो विकेट दूर हैं. दो विकेट लेते ही वह मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे दरअसल, एशिया कप में मलिंगा ने श्रीलंका के लिए 15 मैच (वनडे और टी20 मिलाकर) खेले और 33 विकेट लिए. वहीं, कुलदीप के नाम 17 मैचों में 32 विकेट हैं.