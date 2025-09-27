Advertisement
trendingNow12938198
Hindi Newsक्रिकेट

कुलदीप यादव ने T20 एशिया कप में लिखा नया इतिहास, ये महारिकॉर्ड किया तहस-नहस

भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 में नया इतिहास लिखा दिया. श्रीलंका के खिलाफ टूर्नामेंट के आखिरी सुपर-4 मैच में कुलदीप ने एक विकेट चटकाया और इसी के साथ टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुलदीप यादव ने T20 एशिया कप में लिखा नया इतिहास, ये महारिकॉर्ड किया तहस-नहस

Kuldeep Yadav: भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 में नया इतिहास लिखा दिया. श्रीलंका के खिलाफ टूर्नामेंट के आखिरी सुपर-4 मैच में कुलदीप ने एक विकेट चटकाया और इसी के साथ टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.

एक विकेट लेते ही रचा इतिहास

कुलदीप यादव ने दुबई में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के लिए चार ओवर फेंके और चार ओवर में 31 रन देकर एक विकेट लिया. कुलदीप के इस एक विकेट ने उन्हें एशिया कप टी20I के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ने में मदद की. कानपुर के इस क्रिकेटर ने एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए अब तक 6 मैच खेले हैं और 13 बल्लेबाजों को आउट किया है. उन्होने यूएई के अमजद जावेद का रिकॉर्ड तोड़ा, जो अब इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. जावेद ने 2016 एशिया कप में संयुक्त अरब अमीरात के लिए 7 मैच खेले थे और 12 बल्लेबाजों को आउट किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 एशिया कप सीजन में सर्वाधिक विकेट

13* - कुलदीप यादव (भारत), 2025
12 - अमजद जावेद (यूएई), 2016
11 - अल-अमीन हुसैन (बांग्लादेश), 2016 
11 - मोहम्मद नवीद (यूएई), 2016 
11 - भुवनेश्वर कुमार (भारत), 2022

भारत के भी नंबर-1 गेंदबाज

इससे पहले कुलदीप यादव ने भारत के लिए के टी20 एशिया कप सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी नाम किया. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछा छोड़ा, जिन्होंने 2022 में 5 मैचों में 11 विकेट चटकाए थे. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने 2016 में 5 मैचों में 7 विकेट चटकाए. चौथा नाम जसप्रीत बुमराह का है. बुमराह ने 2016 में 5 मैचों में 6 विकेट चटकाए थे.

टी20 एशिया कप सीजन में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट

कुलदीप यादव - 6 मैच, 13 विकेट (2025)
भुवनेश्वर कुमार - 5 मैच, 11 विकेट (2022)
हार्दिक पांड्या - 5 मैच, 7 विकेट (2016)
जसप्रीत बुमराह - 5 मैच, 6 विकेट (2016)
आशीष नेहरा - 4 मैच, 6 विकेट (2016)

टारगेट पर मलिंगा का रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ लिए एक विकेट ने कुलदीप को लसिथ मलिंगा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के और नजदीका पहुंचा दिया. वह एशिया कप के दोनों फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर-1 गेंदबाज बनने से सिर्फ दो विकेट दूर हैं. दो विकेट लेते ही वह मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे दरअसल, एशिया कप में मलिंगा ने श्रीलंका के लिए 15 मैच (वनडे और टी20 मिलाकर) खेले और 33 विकेट लिए. वहीं, कुलदीप के नाम 17 मैचों में 32 विकेट हैं. 

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Kuldeep YadavTeam IndiaAsia Cup 2025

Trending news

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
;