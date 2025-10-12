Advertisement
Hindi News

VIDEO: Kuldeep Yadav की 'Magic Ball' ने उड़ाया स्टंप, Shai Hope के उड़ गए होश, मिनटों खड़े रहकर देखता रह गया बल्लेबाज

Kuldeep Yadav Magic Ball Video: कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज की पहली पारी के दौरान 50वें ओवर में अपनी एक 'Magic Ball' से शाई होप का ऑफ स्टंप उड़ाकर रख दिया. कुलदीप यादव की ये गेंद इतनी खतरनाक थी कि क्लीन बोल्ड होने के बाद भी शाई होप को ये यकीन नहीं हुआ कि वह क्लीन बोल्ड हो गए हैं.

Tarun Verma |Last Updated: Oct 12, 2025, 12:42 PM IST
VIDEO: Kuldeep Yadav की 'Magic Ball' ने उड़ाया स्टंप, Shai Hope के उड़ गए होश, मिनटों खड़े रहकर देखता रह गया बल्लेबाज

Kuldeep Yadav Magic Ball Video: भारत के घातक 'चाइनामैन बॉलर' कुलदीप यादव ने दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज के बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस करके रख दिया. वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में कुलदीप यादव ने कहर मचाते हुए 25 ओवर में 74 रन देकर 4 विकेट्स झटके. कुलदीप यादव ने इस दौरान वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शाई होप को क्लीन बोल्ड करते हुए मेहमान टीम की जड़ उखाड़ फेंकी. कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंद से शाई होप को क्लीन बोल्ड करते ही मैच में सनसनी मचा दी.

कुलदीप की 'Magic Ball' ने उड़ा दिया शाई होप का स्टंप

दरअसल, कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज की पहली पारी के दौरान 50वें ओवर में अपनी एक 'Magic Ball' से शाई होप का ऑफ स्टंप उड़ाकर रख दिया. कुलदीप यादव की ये गेंद इतनी खतरनाक थी कि क्लीन बोल्ड होने के बाद भी शाई होप को ये यकीन नहीं हुआ कि वह क्लीन बोल्ड हो गए हैं. कुलदीप यादव की गेंद पर क्लीन बोल्ड होने के बाद शाई होप खड़े रहकर स्टंप्स को देखते रह गए. सोशल मीडिया पर कुलदीप यादव की इस कातिलाना गेंद का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

शाई होप के उड़ गए होश

कुलदीप यादव ने यह गेंद लगभग 83.8 KMPH की रफ्तार से फेंकी. शाई होप को उम्मीद थी कि गेंद अंदर की ओर घूमेगी, लेकिन कुलदीप यादव की यह घातक गेंद पिच पर टप्पा खाकर बाहर की ओर हल्का टर्न लेते हुए ऑफ स्टंप से जाकर टकरा गई. शाई होप कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही कुलदीप यादव की गेंद ने उनका ऑफ स्टंप उड़ा दिया. शाई होप 57 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए. शाई होप को क्लीन बोल्ड करने के बाद कुलदीप यादव उछल पड़े और खुशी से हवा में मुक्के मारने लगे.

दिल्ली टेस्ट में भारत का दबदबा

बता दें कि भारत ने इस टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम पर अपना दबदबा बनाया हुआ है. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी थी. इसके बाद वेस्टइंडीज के हौसले पहली पारी में बिल्कुल पस्त हैं. वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में अभी तक 9 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए हैं. कैरेबियाई टीम अभी भी भारत के स्कोर से 278 रन पीछे है. वेस्टइंडीज की टीम यहां से Follow-on भी बचाती नजर नहीं आ रही.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Kuldeep Yadav

