Advertisement
trendingNow12944849
Hindi Newsक्रिकेट

कुलदीप का करिश्मा...जिस गेंद पर बाबर आजम के उड़े थे होश, उसी बॉल पर विंडीज बैटर का निकला दम, Video

Kuldeep Yadav vs Shai Hope: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज गुरुवार (2 अक्टूबर) को अहमदाबाद में शुरू हुई. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. इस मैच में करीब एक साल बाद स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिला.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुलदीप का करिश्मा...जिस गेंद पर बाबर आजम के उड़े थे होश, उसी बॉल पर विंडीज बैटर का निकला दम, Video

Kuldeep Yadav vs Shai Hope: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज गुरुवार (2 अक्टूबर) को अहमदाबाद में शुरू हुई. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. इस मैच में करीब एक साल बाद स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिला. वह इंग्लैंड दौरे पर पांचों टेस्ट मैच के दौरान बेंच पर ही बैठे रहे थे. इस बार मैदान पर उतरते ही उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाया.

होप को कर दिया हैरान

कुलदीप ने वेस्टइंडीज के अनुभवी बल्लेबाज शाई होप का बड़ा विकेट लिया. होप गेंद की गति और टर्न को पूरी तरह से समझने में विफल रहे. उन्होंने सीधी गेंद के लिए बल्ला आगे बढ़ाया, लेकिन गेंद अंदर की तरफ घूमकर आई और उनके स्टंप्स बिखेर दिए. होप यह देखकर हैरान हो गए और बोल्ड होने के कुछ पल तक क्रीज पर ही खड़े रहे. वह यह समझने की कोशिश करते रहे कि कुलदीप पहले दिन की पिच पर गेंद को इतना ज्यादा टर्न कैसे करा पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

ये भी पढ़ें: 256 रन... ब्रायन लारा के 400 से भी लंबा चलेगा दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड! सचिन-सहवाग-गेल भी हो गए फेल

बाबर के विकेट की दिलाई याद

कुलदीप यादव ने कुछ इसी तरह की गेंद पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का विकेट लिया था. उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के दौरान मैनचेस्टर में बाबर को क्लीन बोल्ड कर दिया था. तब बाबर भी शाई होप की तरह सीधी गेंद के लिए बल्ला आगे लेकर गए थे, लेकिन बॉल टर्न लेकर सीधे उनके स्टंप से जाकर लगी थी. कुलदीप के करियर की जब भी चर्चा होती है तो लोग बाबर के उस विकेट को जरूर याद करते हैं.

ये भी पढ़ें: WTC Scenarios: अगर वेस्टइंडीज से सीरीज हारा भारत तो क्या होगा? ऐसे हो जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सारे समीकरण

वेस्टइंडीज का शर्मनाक प्रदर्शन

पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पारी शुरू होते ही दबाव में आ गई. अनुशासित भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने लंच से पहले उसके 5 विकेट झटक लिए. शुरुआती सात बल्लेबाजों में सिर्फ जस्टिन ग्रीव्स ही 30 रन के पार पहुंच पाए. उन्होंने 32 रनों का योगदान दिया. शाई होप ने 26, कप्तान रोस्टन चेज ने 24, ब्रेंडन किंग ने 13 और एलिक अथानाजे ने 12 रन बनाए. जॉन कैंपबेल 8 रन बनाकर आउट हुए और तेजनारायण चंद्रपॉल खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs West IndiesKuldeep Yadav

Trending news

देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
india pakistan news
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
;