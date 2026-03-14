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Hindi Newsक्रिकेटशादी के बंधन में बंधे कुलदीप यादव, मसूरी में लिए सात फेरे, सामने आई जश्न की तस्वीरें

शादी के बंधन में बंधे कुलदीप यादव, मसूरी में लिए सात फेरे, सामने आई जश्न की तस्वीरें

टीम इंडिया के 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव ने उत्तराखंड के खूबसूरत शहर मसूरी में वंशिका चड्ढा से शादी कर ली है. यह शादी कुलदीप यादव के ICC टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का हिस्सा बनने के कुछ ही समय बाद हुई है, जिससे यह उनके जीवन का एक बेहद खास पल बन गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 14, 2026, 11:38 PM IST
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Photo Credit (ANI)
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टीम इंडिया के 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव ने उत्तराखंड के खूबसूरत शहर मसूरी में वंशिका चड्ढा से शादी कर ली है. यह शादी कुलदीप यादव के ICC टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का हिस्सा बनने के कुछ ही समय बाद हुई है, जिससे यह उनके जीवन का एक बेहद खास पल बन गया है. यह समारोह मसूरी के द सवॉय होटल में हुआ, जहां उनके परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और क्रिकेट जगत की कई हस्तियां इस मौके पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए.

शादी के बंधन में बंधे कुलदीप यादव

शादी से पहले के दिनों में, हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसी पारंपरिक रस्में निभाई गईं और इन समारोहों की तस्वीरें और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. मसूरी में शादी की रस्मों के बाद इस कपल का 17 मार्च को लखनऊ में एक शानदार रिसेप्शन होगा. इस रिसेप्शन में क्रिकेट, राजनीति और व्यापार जगत की कई जानी-मानी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है.

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जश्न में क्रिकेटरों ने मचाया धमाल

कुलदीप यादव की शादी में टीम इंडिया के कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों को जश्न में आमंत्रित किया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार मेहमानों की लिस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, सुनील गावस्कर, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ और पीयूष चावला जैसे सितारे शामिल थे.

युजवेंद्र चहल और तिलक वर्मा भी हुए थे शामिल

कुलदीप यादव के करीबी दोस्त और साथी स्पिनर युजवेंद्र चहल, जो शादी के लिए देहरादून आए थे, उन्होंने शादी के जश्न को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया था. युजवेंद्र चहल ने पहले कहा था, 'मैं अपने भाई की शादी को लेकर बहुत उत्साहित हूं. मैं खूब नाचूंगा और मजे करूंगा.' इस बीच, तिलक वर्मा ने बताया था कि क्रिकेट पर दोबारा ध्यान देने से पहले, उनका शादी का पूरा मजा लेने का प्लान है. तिलक ने बताया था, 'हम कुलदीप की शादी में मजे करने जा रहे हैं. उसके बाद, हम IPL की तैयारी करेंगे.'

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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