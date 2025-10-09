2025 का क्रिकेट चैंपियन; नहीं हारा साल भर में एक भी मैच, ऐसा करने वाला इकलौता खिलाड़ी

साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कई ऐतिहासिक कीर्तिमान रचे गए. इस साल एकतरफ कई दिग्गज खिलाड़ियों ने संन्यास लिए, तो कई प्रचंड रिकॉर्ड भी स्थापित हुए. कई खिलाड़ियों ने अलग-अलग रिकॉर्ड कायम किए हैं. इसी बीच कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कई कीर्तिमान रचे हैं. साथ ही कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी बनाए. ऐसे में आज हम आपको उस भारतीय खिलाड़ी के बारे में बताएंगे, जिसने साल 2025 में एक भी मैच नहीं हारे हैं. उस खिलाड़ी ने इस साल खेले सभी मैच अपने नाम किए हैं.

कुलदीप यादव

यह साल भारतीय टीम और कुलदीप यादव दोनों के लिए बेहद ही शानदार रहा है. कुलदीप ने इस साल खेले सभी मैचों में जीत हासिल की है. वह 100 प्रतिशत जीत के मामले में नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी रहे हैं. साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया है. कुलदीप चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज और इकलौते स्पिनर रहे. उन्होंने 5 मैचों में 7 विकेट चटकाए. भारतीय टीम ने साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया.

कुलदीप का साल 2025 में प्रदर्शन

कुलदीप यादव ने टीम इंडिया के लिए साल 2025 में 15 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. कुलदीप ने इन 15 में से सभी मैच जीते हैं. वह इस साल सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं. साथ ही उन्होंने साल 2025 15 मैचों में 30 विकेट चटकाए हैं. जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 रन देकर 4 विकेट रहा है.

एशिया कप में ढाया कहर

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय स्क्वॉड में शामिल होने के बाद भी कुलदीप बेंच गर्म करते रह गए. उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. हालांकि, मैनेजमेंट ने उनके ऊपर भरोसा जताया और एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड में कुलदीप का चयन हुआ. उसके बाद उन्होंने एशिया कप में खेले 7 मैचों में 17 विकेट झटके. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार 13 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ एक नया कीर्तिमान स्थापित कर डाला.

