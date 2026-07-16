हार्दिक पांडया की वजह से बेंच पर बैठा है ये स्टार खिलाड़ी, गंभीर-शुभमन चाहकर भी नहीं दे पा रहे मौका

प्लेइंग इलेवन में जगह के लिए तरस रहे कुलदीप यादव का वनडे इंटरनेशनल करियर शानदार रहा है. चाइनामैन स्पिनर ने अब तक भारत के लिए 121 मुकाबले खेले हैं और 27.04 की औसत से 194 विकेट चटकाए हैं. वो मोहम्मद शमी के बाद भारत के लिए ODI में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन सकते हैं. शमी ने ये कारनामा 104 मैचों में किया था. उन्होंने पूर्व भारतीय गेंदबाज और वर्तमान में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 133 मैचों में 200 विकेट झटके थे.