हार्दिक पांडया की वजह से बेंच पर बैठा है ये स्टार खिलाड़ी, गंभीर-शुभमन चाहकर भी नहीं दे पा रहे मौका

India vs England: टी20 सीरीज में शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने ODI में इंग्लैंड पर पलटवार किया है. 14 जुलाई (मंगलवार) को एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने 257 रन बनाए थे, जिसे 'मेन इन ब्लू' ने 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा ODI 16 जुलाई (गुरुवार) को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा.
एक तरफ टीम इंडिया जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं दूसरी तरफ, हैरी ब्रूक एंड कंपनी की नजर वापसी पर होगी. अगर कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं हो तो इस बात की उम्मीद कम है कि टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन से छेड़छाड़ करेगी. वहीं, पहले मैच में बेंच पर बैठने वाले स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को और इंतजार करना पड़ सकता है.
ODI क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन और रिकॉर्ड के बावजूद कुलदीप यादव भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. बेंच पर बैठकर वो जल्द स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडया की वापसी का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से कुलदीप के लिए प्लेइंग इलेवन का दरवाजा नहीं खुल रहा है. हार्दिक की अनुपस्थिति में टीम का बैलेंस ऐसा है, जिसमें कुलदीप प्लेइंग इलेवन में फिट नहीं हो रहे.
अगर टीम इंडिया मैनेजमेंट कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो उन्हें एक ऐसे ऑलराउंडर को ड्रॉप करना होगा, जो बॉलिंग के साथ-साथ बल्ले से भी कारगर साबित हो सकता है. यही वजह है कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल कुलदीप की बजाय वाशिंगटन सुंदर को मौका देना ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं. पिछले मैच में सुंदर ने बल्लेबाजी से प्रभावित करते हुए अर्धशतक जड़ा और अक्षर पटेल के साथ शतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई.
कुलदीप यादव फिलहाल जल्द हार्दिक पांडया के फिट होने की दुआ मांग रहे होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि हार्दिक गेंद और बल्ले दोनों से उतने ही प्रभावशाली हैं. वो कप्तान को 10 ओवर भी दे सकते हैं और बैटिंग में फिनिशर का रोल निभाने में माहिर हैं. उनके आने से लोअर बैटिंग ऑर्डर और मजबूत हो जाएगी और फिर कुलदीप यादव के लिए प्लेइंग इलेवन का दरवाजा खुल जाएगा.
प्लेइंग इलेवन में जगह के लिए तरस रहे कुलदीप यादव का वनडे इंटरनेशनल करियर शानदार रहा है. चाइनामैन स्पिनर ने अब तक भारत के लिए 121 मुकाबले खेले हैं और 27.04 की औसत से 194 विकेट चटकाए हैं. वो मोहम्मद शमी के बाद भारत के लिए ODI में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन सकते हैं. शमी ने ये कारनामा 104 मैचों में किया था. उन्होंने पूर्व भारतीय गेंदबाज और वर्तमान में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 133 मैचों में 200 विकेट झटके थे.