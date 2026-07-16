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हार्दिक पांडया की वजह से बेंच पर बैठा है ये स्टार खिलाड़ी, गंभीर-शुभमन चाहकर भी नहीं दे पा रहे मौका

एक तरफ टीम इंडिया जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं दूसरी तरफ, हैरी ब्रूक एंड कंपनी की नजर वापसी पर होगी. अगर कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं हो तो इस बात की उम्मीद कम है कि टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन से छेड़छाड़ करेगी. वहीं, पहले मैच में बेंच पर बैठने वाले कुलदीप यादव को और इंतजार करना पड़ सकता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 16, 2026, 04:55 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:55 AM IST
हार्दिक पांडया की वजह से बेंच पर बैठा है ये स्टार खिलाड़ी, गंभीर-शुभमन चाहकर भी नहीं दे पा रहे मौका
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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