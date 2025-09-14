IND vs PAK: 2 मैच और 7 विकेट... कुलदीप की फिरकी पर नाचे पाकिस्तानी बल्लेबाज, क्या फाइनल तक सजेगा इस रिकॉर्ड का ताज?

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के मुकाबले में रोमांचक जंग देखने को मिली. पाकिस्तान की टीम भारत के सामने भीगी बिल्ली साबित हुई. पाकिस्तानी बल्लेबाज कभी कुलदीप की फिरकी पर नाचे तो कभी अक्षर पटेल की. कुलदीप यादव ने महज 2 मैच में एशिया कप में गेंदबाजी के बड़े रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. उन्होंने महज 2 मैच में 7 विकेट अपने नाम किए. पहले मैच में कुलदीप ने 4 विकेट झटके थे जबकि पाकिस्तान के खिलाफ 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

पाकिस्तान ने चुनी बल्लेबाजी

पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद विकेटों की पतझड़ देखने को मिली. 0 के स्कोर पर ही पाकिस्तान को पहला झटका लगा. हार्दिक पांड्या और बुमराह ने 1-1 विकेट लेकर शुरुआत की. इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिनर्स की फिरकी पर नाचते नजर आए. कुलदीप यादव ने साहिबजादा फरहान, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

127 पर रुकी पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई. पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर साहिबजादा फरहान रहे, जिन्होंने 40 रन की पारी खेली. दूसरे टॉप स्कोरर 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे शाहीन अफरीदी रहे जिन्होंने छक्कों में डील की. अफरीदी ने 4 छक्कों की बदौलत पाकिस्तान की लाज बचाई और टीम के स्कोर को 127 तक पहुंचा दिया. भारत की तरफ से बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट झटके. हार्दिक ने एक विकेट अपने नाम किया जबकि कुलदीप ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

कुलदीप बन सकते हैं रिकॉर्डधारी

कुलदीप यादव महज 2 मैच में ही 7 विकेट झटक चुके हैं. टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर कुमार नंबर-1 पर हैं. उन्होंने 7 मैच में इस टूर्नामेंट में 13 विकेट झटके हैं. कुलदीप की यही प्रचंड फॉर्म जारी रही तो वह जल्द ही इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगे. कुलदीप यादव को भुवी की बराबरी करने के लिए महज 6 विकेट की दरकार होगी.