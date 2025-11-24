शिकायत या तरीफ के काबिल? कुलदीप यादव ने बता दिया कोलकाता और गुवाहाटी की पिच में सबसे बड़ा फर्क

टीम इंडिया के धाकड़ स्पिनर कुलदीप यादव का मानना है कि गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच सड़क जैसी सपाट है, जो बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है.
Kuldeep Yadav on Guwahati Pitch: गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत के बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव सबसे कामयाब गेंदबाज रहे. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 489 रन पर समेटने में अहम रोल अदा किया. कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके. कुलदीप ने गुवाहाटी की पिच को 'सड़क' (Road) बताया है.
दोनों टेस्ट की पिच में फर्क
दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप यादव ने कहा, "कोलकाता अलग था. गुवाहाटी की पिच सपाट सड़क जैसी है. यही टेस्ट क्रिकेट की चुनौती है. एक बॉलर के तौर पर, आप हर दिन हावी होना चाहते हैं, लेकिन जब आपको बैटिंग के लिए अच्छी विकेट मिलती हैं, तो आपको वापसी के तरीके खोजने पड़ते हैं. पहले दिन हमने कंट्रोल के साथ बॉलिंग की, लेकिन एक लंबी साझेदारी ने हमें पीछे धकेल दिया."
बल्लेबाजों की लिए गुवाहाटी बेहतर
उन्होंने कहा कि कोलकाता टेस्ट में इस्तेमाल की गई पिच और यहां की पिच अलग है. गुवाहाटी की विकेट बल्लेबाजों को ज्यादा आजादी देने वाली है. गेंदबाजों के लिए किसी भी तरह से दबाव बनाना मुश्किल है. कुलदीप ने कहा, "हम सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गेंदबाजों के लिए यहां ज्यादा मदद नहीं है. तेज गेंदबाजों के लिए भी मुश्किल है. यही टेस्ट क्रिकेट है और आपको इसका मजा लेना है. विकेट को लेकर हमें कोई शिकायत नहीं है. हम बस बैलेंस बनाकर खेलने की सोच रहे हैं."
अब आगे क्या?
सोमवार 24 नवंबर 2025 को भारत की बल्लेबाजी पर कुलदीप ने कहा कि हमें अच्छी बैटिंग करनी है. तीसरे दिन के पहले 5-6 ओवर जरूरी होंगे. हर सेशन मायने रखता है. हम इसे सेशन दर सेशन लेंगे. हम चौथे या पांचवें दिन के बारे में नहीं सोच रहे हैं. अगर हम 5 सेशन बैटिंग करते हैं, तो अच्छी हालत में होंगे."
दूसरे दिन का स्कोर
गौरतलब है कि गुवाहाटी टेस्ट के साउथ अफ्रीका की पहली पारी 489 रन पर सिमट गई थी. दूसरे दिन का खेल ख्तम होने के वक्त भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए थे. जायसवाल 7 और राहुल 2 रन पर नाबाद हैं. भारत को भी इस पिच का फायदा उठाकर हर हाल में लीड लेनी होगी.
