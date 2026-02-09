Advertisement
trendingNow13103232
Hindi Newsक्रिकेटT20I में अनोखा शतक लगाने के करीब कुलदीप यादव, नामीबिया के खिलाफ मैच में इतिहास रचने का मौका

T20I में अनोखा शतक लगाने के करीब कुलदीप यादव, नामीबिया के खिलाफ मैच में इतिहास रचने का मौका

T20 World Cup 2026: भारत और नामीबिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला गुरुवार यानी 12 फरवरी को शाम 7:00 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत के घातक 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव को अगर इस मैच में मौका मिलता है, तो वह इतिहास रच सकते हैं. कुलदीप यादव टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 09, 2026, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20I में अनोखा शतक लगाने के करीब कुलदीप यादव, नामीबिया के खिलाफ मैच में इतिहास रचने का मौका

T20 World Cup 2026: भारत और नामीबिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला गुरुवार यानी 12 फरवरी को शाम 7:00 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत के घातक 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव को अगर इस मैच में मौका मिलता है, तो वह इतिहास रच सकते हैं. कुलदीप यादव टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. बता दें कि भारत T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 9 मैच जीतने वाला दुनिया का पहला देश है. नामीबिया के खिलाफ भारत गुरुवार का मैच जीतकर लगातार 10वीं जीत हासिल करने की कोशिश करेगा.

T20I में अनोखा शतक लगाने के करीब कुलदीप यादव

कुलदीप यादव टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अनोखा शतक लगाएंगे. दरअसल, कुलदीप यादव अगर 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में 6 विकेट हासिल कर लेते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का शतक लगा देंगे. कुलदीप यादव ने फिलहाल भारत के लिए 53 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 94 विकेट हासिल किए हैं. कुलदीप यादव फिलहाल भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने के मामले में पांचवें नंबर पर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अर्शदीप, बुमराह और पांड्या के क्लब में शामिल होने का मौका

कुलदीप यादव के पास अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के खास क्लब में शामिल होने का मौका है. कुलदीप यादव 6 विकेट और लेते ही भारत के लिए 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने वाले चौथे गेंदबाज बन जाएंगे. फिलहाल भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने ही 100 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कमाल किया है. अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए 77 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 120 विकेट हासिल किए हैं.

इतिहास रच सकते हैं कुलदीप यादव

दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आता है. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 87 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 107 विकेट हासिल किए हैं. तीसरे नंबर पर काबिज हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए 130 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 105 विकेट चटकाए हैं. चौथे नंबर पर युजवेंद्र चहल का नाम आता है. युजवेंद्र चहल ने 80 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 96 विकेट हासिल किए थे. पांचवें नंबर पर काबिज कुलदीप यादव ने भारत के लिए अभी तक 53 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 94 विकेट चटकाए हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

1. अर्शदीप सिंह - 120 विकेट

2. जसप्रीत बुमराह - 107 विकेट

3. हार्दिक पांड्या - 105 विकेट

4. युजवेंद्र चहल - 96 विकेट

5. कुलदीप यादव - 94 विकेट

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?
parliament session live
Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
Indian Army news
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
Nepal
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
Weather
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?