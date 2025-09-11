कुलदीप यादव के नाम दर्ज हुआ ये बड़ा रिकॉर्ड, एशिया कप में कभी कोई नहीं कर पाया ये करिश्मा
Hindi Newsक्रिकेट

कुलदीप यादव के नाम दर्ज हुआ ये बड़ा रिकॉर्ड, एशिया कप में कभी कोई नहीं कर पाया ये करिश्मा

एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ भारत की जीत के हीरो रहे चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव, जिन्होंने 2.1 ओवर में ही चार विकेट चटकाकर विरोधी टीम की बैटिंग की कमर तोड़ दी. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. इन 4 विकेटों के साथ की कुलदीप यादव ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी नाम कर लिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:36 PM IST
कुलदीप यादव के नाम दर्ज हुआ ये बड़ा रिकॉर्ड, एशिया कप में कभी कोई नहीं कर पाया ये करिश्मा

एशिया कप 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यूएई के खिलाफ हुए इस मुकाबले में भारत ने 93 गेंद रहते 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव, जिन्होंने 2.1 ओवर में ही चार विकेट चटकाकर विरोधी टीम की बैटिंग की कमर तोड़ दी. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. इन 4 विकेटों के साथ की कुलदीप यादव ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी नाम कर लिया.

कुलदीप की फिरकी में फंसे बल्लेबाज

भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए यूएई को 57 रनों पर ऑलआउट कर दिया. ओपनर्स ने तेज शुरुआत दिलाई जरूर लेकिन पहला विकेट लेते ही यूएई की पारी लड़खड़ा गई. कुलदीप यादव ने एक ही ओवर तीन विकेट लेकर यूएई को संभलने का मौका नहीं दिया. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेल रहे कुलदीप ने मुहम्मद वसीम, राहुल चोपड़ा, हर्षित कौशिक और हैदर अली के विकेट लिए और मैच में 7 रन देकर 4 विकेट नाम किए. इस प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया.

कुलदीप ने किया ये करिश्मा

टी20 एशिया कप के इतिहास में कुलदीप यादव का यह आंकड़ा किसी भी गेंदबाज द्वारा किया गया दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम है, जिन्होंने 2022 में दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ 4 रन देकर 5 विकेट लिए थे. कुलदीप टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज 4 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने अपने स्पेल की सिर्फ 13 गेंदों में यह कारनामा किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के स्पिनर शादाब खान के नाम था, जिन्होंने 2022 में हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ 17 गेंदों में 4 विकेट लिए थे.

टी20 एशिया कप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन (किसी एक मैच में)

भुवनेश्वर कुमार - 4 ओवर, 4 रन और 5 विकेट vs अफगानिस्तान, 2022
कुलदीप यादव - 2.1 ओवर, 7 रन  और 4 विकेट, यूएई 2025
शादाब खान - 2.5 ओवर, 8 रन और 4 विकेट, हॉन्गकॉन्ग, 2022
मोहम्मद नबी - 4 ओवर, 17 रन और 4 विकेट, हॉन्गकॉन्ग, 2016
लसिथ मलिंगा - 4 ओवर 26 रन और 4 विकेट, यूएई, 2016

मैच के बाद क्या बोले कुलदीप ?

मुकाबले के बाद कुलदीप ने अपनी फिटनेस के लिए ट्रेनर को धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा, 'ट्रेनर एड्रियन का शुक्रिया. मैं अपनी गेंदबाजी और फिटनेस पर भी काम कर रहा था, सब कुछ एकदम सही चल रहा है. मैंने सही लेंथ पर गेंद डालने की कोशिश की और यह बहुत मायने रखता है, बल्लेबाजों की कोशिश को समझ पाया. आज भी, अगली गेंद पर बल्लेबाज क्या करेंगे, उसी हिसाब से गेंदबाजी की.'

Kuldeep Yadav

;