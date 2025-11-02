Advertisement
IND vs AUS: चोटिल नहीं.. फिर भी कुलदीप यादव टी20 सीरीज से अचानक हुए बाहर, BCCI ने क्यों लिया बड़ा फैसला?

स्टार भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को इंडिया-ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर कर दिया गया है. 5 मैचों की इस सीरीज के शुरुआती दो टी20 कुलदीप यादव खेले थे, लेकिन तीसरे मुकाबले की प्लेइंग-11 में उनके जगह नहीं मिली. अब खबर आई है कि उन्हें बचे दो मैचों से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:46 PM IST
IND vs AUS: चोटिल नहीं.. फिर भी कुलदीप यादव टी20 सीरीज से अचानक हुए बाहर, BCCI ने क्यों लिया बड़ा फैसला?

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 5 विकेट से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. होबार्ट में हुए इस मुकाबले के ठीक बाद एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, कुलदीप यादव को टीम मैनेजमेंट ने बचे दो मैचों से पहले स्क्वॉड से रिलीज करने के फैसला लिया है. कुलदीप यादव ने सीरीज के शुरुआती दो टी20 खेले थे, लेकिन तीसरे मुकाबले की प्लेइंग-11 में उनके जगह नहीं मिली. अब खबर आई है कि उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया है. बता दें कि कुलदीप यादव चोटिल नहीं हैं, वह पूरी तरह फिट हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने अचानक ये बड़ा फैसला क्यों लिया? आइए जानते हैं...

कुलदीप यादव को क्यों किया गया रिलीज?

दरअसल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों के चलते कुलदीप यादव को भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से रिलीज करने का फैसला लिया गया है. कुलदीप यादव इंडिया-ए के लिए साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरा चार दिवसीय मैच खेलेंगे. यह मुकाबला 6 नवंबर से खेला जाएगा. चोट से वापसी कर रहे ऋषभ पंत इंडिया-ए की कमान संभाल रहे हैं. इंडिया-ए ने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका-ए को हराया था. पंत ने दूसरी पारी में 90 रन बनाए थे.

BCCI ने जारी किया बयान

BCCI ने एक बयान में कहा, 'भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया में चल रही टी20 सीरीज से रिलीज करने का अनुरोध किया है, ताकि वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए सीरीज में भाग ले सकें. दूसरा चार दिवसीय मैच 6 नवंबर से शुरू होगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कुलदीप को रेड बॉल से खेलने का समय देने के लिए यह फैसला लिया गया है.'

चौथे और पांचवें T20I के लिए भारत की अपडेटेड टीम 

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए की अपडेटेड टीम 

ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बरार, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, कुलदीप यादव.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Kuldeep YadavInd Vs AusBCCI

