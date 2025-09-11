शेन वॉर्न की एक सलाह ने बदल दी कुलदीप यादव की जिंदगी, बना दिया दुनिया का खूंखार स्पिनर
शेन वॉर्न की एक सलाह ने बदल दी कुलदीप यादव की जिंदगी, बना दिया दुनिया का खूंखार स्पिनर

Kuldeep Yadav Success Story: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेंच पर बैठे रहने वाले कुलदीप को लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरने का मौका मिला और उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:54 AM IST
शेन वॉर्न की एक सलाह ने बदल दी कुलदीप यादव की जिंदगी, बना दिया दुनिया का खूंखार स्पिनर

Kuldeep Yadav Asia Cup 2025: भारत के स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप में जोरदार वापसी की. उन्होंने टीम इंडिया के पहले मैच में 2.1 ओवरों में 7 रन देकर 4 विकेट लिए. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेंच पर बैठे रहने वाले कुलदीप को लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरने का मौका मिला और उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं हैं. कुलदीप ने अपनी आक्रामक और विकेट लेने वाली गेंदों से यूएई के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया. इस अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाड़ी तो उनकी स्पिन को पढ़ ही नहीं पाए.

रॉबिन उथप्पा ने की जमकर तारीफ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा का मानना है कि कुलदीप में यह आक्रामकता शेन वॉर्न से मिलने के बाद आई है. मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए उथप्पा ने याद किया कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के साथ हुई एक बातचीत ने कुलदीप की मानसिकता और स्पिन गेंदबाजी के दृष्टिकोण को बदल दिया. उथप्पा ने कहा, ''उसकी कद-काठी पर मत जाइए. कुलदीप एक सही मायने में आक्रामक गेंदबाज हैं. वह हर समय विकेट लेने के बारे में सोचते हैं. उनकी मानसिकता आक्रामक है और यही उन्हें इतना खतरनाक बनाती है.''

वॉर्न से मिलने के बाद हुआ जादू

उथप्पा ने आगे कहा, "मुझे याद है कि उन्होंने शेन वॉर्न के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया था. उनकी बातचीत पूरी तरह से मानसिकता और एक स्पिन गेंदबाज में होनी चाहिए आक्रामक रवैये के बारे में थी. तब से उनके दिमाग में जैसे एक स्विच ऑन हो गया. वह पिछले तीन या चार सालों से आक्रामक हैं. हमेशा विकेट लेने की तलाश में रहते हैं और इतने नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हैं. आप चाहते हैं कि उन्हें हर फॉर्मेट में मौका मिले.''

ये भी पढ़ें: ENG vs SA: साउथ अफ्रीका पर बारिश की मेहरबानी, 77 गेंदों में ही खत्म हो गया मैच, इंग्लैंड के जख्मों पर छिड़का नमक

वॉर्न के शब्दों का गहरा असर

कुलदीप ने भी अक्सर इस बारे में बात की है कि वॉर्न ने उनके करियर को कितनी गहराई से प्रभावित किया है. उनका यह रिश्ता 2019 में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के दौरान शुरू हुआ था, जब इस महान स्पिनर ने सिडनी टेस्ट से पहले रोजाना उन्हें कोचिंग दी थी. उस मैच में अपने पहले पांच विकेट लेने के बाद कुलदीप ने इस प्रदर्शन को वॉर्न को समर्पित किया, जिससे वॉर्न की आंखों में आंसू आ गए थे. कुलदीप ने बाद में याद किया कि वॉर्न के घर जाकर और उनसे नजदीकी से सीखने ने उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे आकार दिया.

ये भी पढ़ें: Asia Cup Points Table: नहीं देखा होगा ऐसा नेट रनरेट! यूएई पर जीत से भारत नंबर-1, 'ग्रुप ऑफ डेथ' में होगी असली जंग

कुलदीप की जोरदार वापसी

कुलदीप का सफर हमेशा आसान नहीं था. 2019 से 2021 तक कुलदीप को खराब फॉर्म से गुजरना पड़ा. यहां तक कि कोलकाता नाइटराइडर्स की प्लेइंग इलेवन में भी अपनी जगह गंवा दी. 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनकी वापसी और बेहतर फिटनेस के साथ धारदार वेरिएशंस ने उनके करियर को फिर से जगा दिया. उनका जलवा 2024 में भारत की टी20 विश्व कप जीत के साथ चरम पर पहुंचा. तब वह टीम के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर रहे. उन्होंने रेड-बॉल क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया, इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर चार टेस्ट में 19 विकेट लिए. अब वह काफी आगे बढ़ चुके हैं और टीम के अहम स्पिनरों में एक हैं.

Kuldeep Yadav

