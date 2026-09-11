1 मैच में 10 विकेट, घायल शेर की तरह कुलदीप यादव ने मचाई तबाही, कोच गौतम गंभीर को दिया बड़ा मैसेज

भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने इंग्लैंड में जारी काउंटी क्रिकेट के एक मैच में 10 विकेट लेकर तबाही मचाई है. कुलदीप यादव ने अपने इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर को बड़ा मैसेज दिया है. पिछले कुछ समय से कुलदीप यादव को भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन में ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं और उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन से कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन क्लास दिखाई है. यॉर्कशायर की तरफ से इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में खेलते हुए कुलदीप यादव ने एसेक्स के खिलाफ एक मैच में तूफानी प्रदर्शन किया है, जिसने भारतीय टीम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर खींचा होगा.
कुलदीप यादव ने इस मैच में कुल 10 विकेट लेकर अपने फर्स्ट-क्लास करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया है. कुलदीप यादव ने हेडिंग्ले में खेले गए इस मुकाबले में कुलदीप ने पहली पारी में 70 रन देकर 4 विकेट लिए. इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने अपनी गेंदबाजी का और भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 रन देकर 6 विकेट झटक लिए. इस तरह पूरे मैच में उनके आंकड़े 10 विकेट पर 120 रन रहे. यह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कुलदीप यादव का किसी मैच में पहला 10 विकेट हॉल रहा है.
यॉर्कशायर ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 390 रन बनाए. इस दौरान कुलदीप यादव ने बल्ले से भी योगदान दिया और 94 गेंदों पर 36 रन बनाए. इसके बाद गेंद से कुलदीप यादव ने एसेक्स की दोनों पारियों को तहस-नहस कर दिया. एसेक्स की टीम पहली पारी में 171 रन और दूसरी पारी में 113 रन पर सिमट गई. यॉर्कशायर ने मुकाबला पारी और 106 रन से अपने नाम किया.
कुलदीप यादव के मुताबिक हेडिंग्ले की पिच गेंदबाजों के लिए काफी अच्छी थी, क्योंकि उसमें पहले से ही अच्छी गति मौजूद थी. ऐसे में उन्हें गेंद को तेज डालने के बजाय उसमें ज्यादा स्पिन और रिवॉल्यूशन पैदा करने का मौका मिला. कुलदीप यादव के अनुसार भारतीय परिस्थितियों में गेंद अक्सर धीमी रहती है, जिससे बल्लेबाजों को एडजस्ट करने का समय मिल जाता है, लेकिन इंग्लैंड में पिच की अतिरिक्त तेजी बल्लेबाजों को बैकफुट पर जाने से रोकती है और इससे विकेटकीपर, स्लिप या शॉर्ट लेग पर कैच का मौका बन जाता है.
कुलदीप यादव को पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार खेलने का मौका नहीं मिला है. श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान भी ऐसा ही हुआ था. पहले टेस्ट में कुलदीप यादव ने भारतीय स्पिनरों के बीच सबसे कम ओवर गेंदबाजी की, जबकि दूसरे टेस्ट में उन्हें बल्लेबाजी ऑलराउंडर सारांश जैन के लिए प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ा था. कुलदीप यादव की दावेदारी इसलिए भी अहम हो गई है, क्योंकि भारतीय टेस्ट टीम का स्पिन कॉम्बिनेशन अब पहले जैसा नहीं रहा. रविचंद्रन अश्विन संन्यास ले चुके हैं, जबकि 37 साल के रवींद्र जडेजा अपने करियर के अंतिम दौर की ओर बढ़ रहे हैं.