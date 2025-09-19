व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड, इस फिरकी गेंदबाज ने अपनी खूंखार बॉलिंग से लहराया दुनिया भर में परचम
व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया का ट्रंप कार्ड, इस फिरकी गेंदबाज ने अपनी खूंखार बॉलिंग से लहराया दुनिया भर में परचम

भारत और ओमान के बीच आज एशिया कप का आखिरी लीग मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी. वहीं, ओमान की नजर आज जीत के साथ विदाई लेने पर होगी. भारतीय टीम टूर्नामेंट के दौरान लगातार शानदार परफॉर्मेंस करती आई है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:44 PM IST
Kuldeep Yadav
Kuldeep Yadav

भारत और ओमान के बीच आज एशिया कप का आखिरी लीग मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी. वहीं, ओमान की नजर आज जीत के साथ विदाई लेने पर होगी. भारतीय टीम टूर्नामेंट के दौरान लगातार शानदार परफॉर्मेंस करती आई है. 21 तारीख को सुपर 4 में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरेगी, लेकिन अगर हम ये कहें एशिया कप में टीम इंडिया के जीत के हीरो कुलदीप यादव हैं तो ये गलत नहीं होगा. कुलदीप व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए वरदान साबित हुए हैं. उन्होंने 2023 के विश्व कप से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक खूंखार गेंदबाजी करते हुए साबित किया हैं कि वो क्यों बेस्ट हैं.

मैच विनर बनकर उभरे कुलदीप
कुलदीप यादव ने जबरदस्त वापसी करते हुए टीम इंडिया के लिए कई मैचों धमाकेदार प्रदर्शन किया है. बात करें, कुलदीप के एशिया कप में अभी तक के प्रदर्शन की तो उन्होंने महज 2 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं. यही नहीं एशिया कप में वह लगातार 2 मुकाबलों में बैक टू बैक 3 विकेट हॉल लेने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं. भुवनेश्वर कुमार के बाद एशिया कप में सबसे ज्यादा बार 2-3 विकेट हॉल पूरा करने वाले कुलदीप दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं. ऐसे में आज के मुकाबले में सभी कि निगाहें उनकी गेंदबाजी पर होगी. देखना दिलचस्प होगा ओमान के खिलाफ आखिरी लीग मैच में कुलदीप का क्या प्रदर्शन रहता है.

व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेस्ट
भारतीय चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है. कुलदीप ने टीम इंडिया को कई अहम मुकाबलों में जीत दिलाई है. वो पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम के लिए बहुत बड़े मैच विनर साबित हुए हैं. कुलदीप ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए, भारत को 3 में से 2 बड़े आईसीसी इवेंट्स में जीत दिलाई है. 

कुलदीप यादव का टी20I करियर
कुलदीप यादव ने अपने टी20 करियर की शुरुआत 9 जुलाई 2017 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले मुकाबले से की थी. उन्होंने अपने टी20 करियर में अभी तक खेले 42 मैचों की 41 पारियों में 6.66 की इकोनॉमी से 76 विकेट चटकाए हैं.  इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/17 का रहा है. साथ ही कुलदीप ने टी20I में 2 बार 5 विकेट हॉल भी पूरा किया है.

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Kuldeep Yadav

