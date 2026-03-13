Advertisement
trendingNow13139837
Hindi Newsक्रिकेटKuldeep Yadav Marriage: कुलदीप की हल्दी सेरेमनी में जमकर नाचे युजवेंद्र चहल, दोस्त और वंशिका के साथ की मस्ती

Kuldeep Yadav Marriage: कुलदीप की हल्दी सेरेमनी में जमकर नाचे युजवेंद्र चहल, दोस्त और वंशिका के साथ की मस्ती

Kuldeep Yadav Vanshika Wedding: कुलदीप यादव मसूरी में अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी मेहंदी और हल्दी की रस्म मना रहे हैं. चहल ने कुलदीप और वंशिका को हल्दी भी लगाया. उन्होंने दोनों के साथ जमकर मस्ती की. चहल के अलावा टीम इंडिया के फिल्डिंग कोच टी दिलीप और क्रिकेटर रिंकू सिंह भी नजर आए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: Screengrab
Photo Credit: Screengrab

Kuldeep Yadav Vanshika Wedding: भारत के स्टार खिलाड़ी कुलदीप यादव 14 मार्च को अपनी मंगेतर वंशिका के साथ शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं. उससे पहले शुक्रवार (13 मार्च) को हल्दी सेरेमनी का आयोजन हआ. इस दौरान युजवेंद्र चहल ने कुलदीप यादव के साथ एक दिल छू लेने वाला पल साझा किया. उन्होंने अपने दोस्त की हल्दी सेरेमनी में जमकर डांस किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. चहल के अलावा टीम इंडिया के फिल्डिंग कोच टी दिलीप और क्रिकेटर रिंकू सिंह भी नजर आए.

कुलदीप यादव मसूरी में अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी मेहंदी और हल्दी की रस्म मना रहे हैं. चहल ने कुलदीप और वंशिका को हल्दी भी लगाया. उन्होंने दोनों के साथ जमकर मस्ती की. वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में चहल कुलदीप यादव के चेहरे पर हल्दी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं. कुलदीप और चहल ने लंबे समय तक एक साथ भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी की.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद शादी

कुलदीप की हल्दी की रस्म मसूरी के सबसे बेहतरीन रिसॉर्ट्स में से एक में आयोजित की गई है. वहीं, खबरों के मुताबिक, मेहंदी की रस्म भी 13 मार्च को इसी जगह पर होने की उम्मीद है. दरअसल, भारत के स्टार खिलाड़ी कुलदीप यादव ने अपनी मंगेतर वंशिका के साथ शादी का ऐलान तब किया, जब 'मेन इन ब्लू' (भारतीय टीम) ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की टीम को हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया. टूर्नामेंट से पहले ही इस जोड़े की सगाई हो गई थी.

 

 

ये भी पढ़ें: माता वैष्णो देवी के दरबार में अभिषेक शर्मा, टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद लिया आशीर्वाद

होटल के 80 कमरे बुक

अपनी शादी के लिए, कुलदीप यादव ने मसूरी के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक 'द सवॉय' को बुक किया है. यही नहीं, कुछ खबरों में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी शादी के लिए पूरा का पूरा होटल ही बुक कर लिया है, जिसमें करीब 80 कमरे हैं. ऐसे में अब दूसरे मेहमानों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि होटल पूरी तरह से बुक हो चुका है.

 

 

ये भी पढ़ें: सनराइजर्स ने अबरार को क्यों खरीदा? कोच ने किया खुलासा, काव्या मारन की चौतरफा आलोचना

रिसेप्शन पार्टी 17 मार्च को होगी

कुलदीप यादव और वंशिका 17 मार्च को लखनऊ के 'सेंट्रम होटल' में अपनी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा कुलदीप यादव की शादी में शामिल होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी और अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी 14 मार्च को 'द सवॉय होटल' में कुलदीप यादव और वंशिका की शादी में शामिल होने की उम्मीद है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Kuldeep Yadav

Trending news

ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
israel iran war
ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Budget Session
Budget Session Phase 2: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति