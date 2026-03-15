VIDEO: घोड़ी चढे़ कुलदीप.. चहल-तिलक ने बाराती बनकर उड़ाया गर्दा, वीडियो हो रहा वायरल

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव 14 मार्च 2025 को घोड़ी चढ़े. उनकी शादी में जोड़ीदार युजवेंद्र चहल के खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने डांस से गर्दा उड़ा रखा है. अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कुलदीप घोड़ी चढ़े और बारातियों में तिलक वर्मा और युजवेंद्र चहल ने डांस से महफिल लूट ली है.
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कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी क्रिकेट जगत में लंबे समय तक छाई रही. अब कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त से शादी कर रहे हैं तो भी उनके जिगरी युजवेंद्र चहल ने उनकी शादी में गर्दा उड़ा रखा है. चहल के डांस वीडियोज ने सोशल मीडिया पर गदर काट रखा है. अब एक नया वीडियो देखने को मिल रहा है जिसमें कुलदीप यादव घोड़ी चढ़ते दिखे और युजवेंद्र चहल, तिलक वर्मा बैंड की धुन पर ठुमकते नजर आ रहे हैं.
कुलदीप यादव ने हाल ही में टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की खिताबी जीत दिलाई. जीत के जश्न के बीच ही कुलदीप यादव ने नई पारी की शुरुआत की. उन्होंने अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ सात फेरे लिए. उनकी शादी उत्तराखंड के मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों में वेलकमहोटल द सेवॉय में हुई. सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो वीडियो, जिसमें कुलदीप घोड़ी पर सवार नजर आए और उनके दोस्त युजवेंद्र चहल व तिलक वर्मा बाराती बनकर धूल उड़ाते नाच रहे हैं.
सिर्फ चहल ही नहीं बल्कि रिंकू सिंह समेत कुछ क्रिकेटर्स का एक वीडियो वायरल है जिसमें कुलदीप को गोद में उठाकर उछाला जा रहा है. शादी से पहले हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में भी हुईं. हल्दी में भी चहल सुर्खियों में रहे जब उन्होंने कुलदीप को हल्दी लगाई और साथ ही उनके पैर भी छू लिए. वंशिका को भी चहल ने हल्दी लगाई और फुल इंजॉय करते नजर आए.
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वंशिका चड्ढा और कुलदीप यादव बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं. वंशिका ने पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से की है और वहां से डिग्री लेकर यहां बड़ी अधिकारी के पद पर हैं. वह भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में कार्यरत हैं जो भारत की एक प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था है. बताया जा रहा है कि वह प्रशासनिक या प्रबंधकीय पद पर कार्यरत हैं. कुलदीप और वंशिका चड्ढा श्याम नगर से हैं. बचपन से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने वाले दोनों की दोस्ती अब जीवनभर के रिश्ते में बदल गई है. वंशिका ज्यादा लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करती लेकिन अब कुलदीप यादव के साथ फेरे लेने के बाद उनके चर्चे तेज हैं.