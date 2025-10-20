Advertisement
दूसरे वनडे में कंगारू बल्लेबाजों पर मिसाइल की तरह बरसेगा भारत का ये खूंखार गेंदबाज, अपने कहर से कर देगा तहस-नहस!

IND vs AUS 2nd ODI: भारत का एक खूंखार गेंदबाज एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर मिसाइल की तरह बरस सकता है. अपने कहर से यह गेंदबाज कंगारू टीम की अकेले ही धज्जियां उड़ाकर रख सकता है. भारत को अपना दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल के मैदान पर खेलना है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 20, 2025, 11:41 AM IST
भारत को अपना दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल के मैदान पर खेलना है. पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है. दूसरा वनडे मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. सीरीज में बने रहने के लिए भारत को एडिलेड में दूसरा वनडे मैच हर हाल में जीतना होगा.

कंगारू बल्लेबाजों पर मिसाइल की तरह बरसेगा ये गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच के दौरान टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है. एडिलेड ओवल की पिच ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है. इस स्टेडियम में बल्लेबाज हमेशा हावी रहते हैं. यहां ज्यादातर सपाट पिच देखने को मिलती है, लेकिन तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को भी यहां बराबर फायदा मिलता है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है. ऐसे में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव एडिलेड में कहर मचाते नजर आ सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया को अपने कहर से तहस-नहस कर देगा ये गेंदबाज

कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं. कुलदीप यादव ने भारत के लिए अभी तक 113 वनडे इंटरनेशनल मैचों की 110 पारियों में 26.44 की घातक गेंदबाजी औसत से 181 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 2 बार पांच विकेट हॉल भी लिए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 25 रन देकर 6 विकेट हासिल करना रहा है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव दो बार हैट्रिक भी ले चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 विकेट झटके

कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 23 वनडे इंटरनेशनल मैचों की 23 पारियों में 31 विकेट झटके हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैचों में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 54 रन देकर 3 विकेट हासिल करना रहा है. कुलदीप यादव ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 विकेट हासिल किए हैं. कुलदीप यादव एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर रहे थे. कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में 7 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट अपने नाम किए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी महीने खत्म हुई टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव ने दो मैचों में 12 विकेट चटकाए थे.

वॉशिंगटन सुंदर का पत्ता कटना तय!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में वॉशिंगटन सुंदर का भारत की प्लेइंग इलेवन से पत्ता कटना तय नजर आ रहा है. वॉशिंगटन सुंदर ने पर्थ में पहले वनडे मैच के दौरान 2 ओवरों की गेंदबाजी की और 7 की इकोनॉमी रेट से 14 रन लुटा दिए. वॉशिंगटन सुंदर को इस दौरान एक ही विकेट मिला. वॉशिंगटन सुंदर पहले वनडे मैच के दौरान गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी फ्लॉप साबित हुए हैं. वॉशिंगटन सुंदर पर्थ वनडे मैच में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए. एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है. ऐसे में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव एडिलेड में कहर मचाते नजर आ सकते हैं.

