गंभीर ने प्लेइंग-11 में नहीं दिया 1 भी मौका, अब दूसरी टीम के लिए खेलेगा ये मैच विनर, लिया बड़ा फैसला

Kuldeep Yadav Signs for Yorkshire: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे. 31 साल के कुलदीप ने बुधवार यानी 22 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के प्रतिष्ठित काउंटी क्लब यॉर्कशायर के साथ एक विदेशी खिलाड़ी के तौर पर करार किया है. इस सीजन यॉर्कशायर की टीम में हैरी ब्रूक, जो रूट और जॉनी बेयरस्टो जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं.
भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में लगातार मौका न मिलने से निराश कुलदीप यॉर्कशायर के लिए मौजूदा सीजन में कुल 8 मुकाबले खेलेंगे. इनमें वनडे कप के 5 मैच, जबकि काउंटी चैंपियनशिप के 3 मुकाबले शामिल हैं. कुलदीप 24 जुलाई को ग्लेमॉर्गन के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेंगे.
हाल ही में समाप्त हुए भारत के इंग्लैंड दौरे पर मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कुलदीप यादव की जगह अन्य विकल्पों को प्राथमिकता दी थी, जिसके चलते उन्हें पूरे दौरे पर बेंच पर बैठना पड़ा था. लॉर्ड्स में खेले गए आखिरी वनडे में स्पिन की मददगार पिच पर कुलदीप को न खिलाने का फैसला भारत पर भारी पड़ा था और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में स्पिनरों को काफी मदद थी, जबकि टीम इंडिया 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरी थी.
यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है. कुलदीप यादव इस ऐतिहासिक क्लब का प्रतिनिधित्व करने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि दिग्गज सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल हासिल कर चुके हैं. साल 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ को भी इस टीम ने साइन किया था, लेकिन निजी कारणों से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था.
कुलदीप के काउंटी सीजन का शेड्यूल भारत के आगामी अंतरराष्ट्रीय दौरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. जुलाई और अगस्त में कुलदीप वनडे कप के 5 मैच खेलेंगे. इसके बाद वह भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने जाएंगे. वहां से लौटकर सितंबर में काउंटी चैंपियनशिप (लाल गेंद क्रिकेट) के आखिरी चार में से 3 मुकाबलों के लिए हेडिंग्ले पहुंचेंगे.
काउंटी क्लब से करार के बाद कुलदीप यादव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'यॉर्कशायर से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इस मौके के लिए बेहद आभारी हूं. इतने गौरवशाली इतिहास वाले क्लब का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है. मुझे हमेशा से इंग्लिश कंडीशंस में खेलने की चुनौती पसंद रही है. यॉर्कशायर मैनेजमेंट से बात करने के बाद मैं टीम से जुड़ने के लिए काफी उत्साहित हूं.'
यॉर्कशायर के क्रिकेट जनरल मैनेजर गैविन हैमिल्टन ने भी कुलदीप का स्वागत करते हुए कहा कि कुलदीप एक विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और उनकी मौजूदगी से टीम के गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूती मिलेगी.
कुलदीप के इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 18 मैचों में 22 की बेहतरीन औसत से 79 विकेट निकाले हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/40 रहा है. कुलदीप ने इंग्लैंड में अभी तक तीन बार भारतीय टेस्ट टीम के साथ दौरा किया है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला है. यह मुकाबला 2018 में लॉर्ड्स में था, जहां उन्होंने 9 ओवर फेंके थे.
साल 2024 में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी, तब सीरीज में कुलदीप ने 19 विकेट झटके थे. वहीं वनडे क्रिकेट में कुलदीप के नाम 194 विकेट दर्ज हैं, जिसमें 25 रन देकर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है.