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गौतम गंभीर ने किया इग्नोर, अब इंग्लैंड में मचाया धमाल, कुलदीप यादव ने डेब्यू मैच में बरपाया कहर

Kuldeep Yadav Yorkshire Debut: भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने यॉर्कशायर के लिए अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट झटके. कुलदीप को गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज में बेंच पर बिठाए रखा था.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 24, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:32 PM IST
गौतम गंभीर ने किया इग्नोर, अब इंग्लैंड में मचाया धमाल, कुलदीप यादव ने डेब्यू मैच में बरपाया कहर
Image Credit: कुलदीप यादव और गौतम गंभीर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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