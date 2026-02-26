जिसने 12 साल पहले श्रीलंका को बनाया चैंपियन, अब टीम की ऐसी दुर्दशा देख छलका दर्द, किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटजिसने 12 साल पहले श्रीलंका को बनाया चैंपियन, अब टीम की ऐसी दुर्दशा देख छलका दर्द, किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

Sri Lanka Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से श्रीलंका का सफर समाप्त हो चुका है. सुपर-8 में लगातार दो मैच हारकर दसुन शनाका की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई. अपने घर पर टीम के इस प्रदर्शन से फैंस काफी निराश हैं. 2014 में श्रीलंका को टी20 विश्व चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाने वाले पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा ने भावुक पोस्ट किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:55 PM IST
श्रीलंका की हार पर छलका संगाकारा का दर्द (PHOTO-ICC)
Sri Lanka Cricket Team: श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है. बुधवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए सुपर-8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रनों से रौंदकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. 2014 में श्रीलंकन टीम टी20 विश्व चैंपियन बनी थी, लेकिन उसके बाद लगातार 5वीं बार श्रीलंका का सफर सेमीफाइनल से पहले ही खत्म हुआ है. इस बार उनके पास ये रिकॉर्ड बदलने का सुनहरा मौका भी था, क्योंकि वो अपने देश में खेल रहे थे. हालांकि, ऐसा नहीं हो सका. न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगाकारा ने एक भावुक पोस्ट किया है.

जब 2014 में श्रीलंकाई टीम टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी तब कुमार संगाकारा का अहम रोल रहा था. भारत के खिलाफ फाइनल मैच में भी उन्होंने 35 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेली थी. देश को चैंपियन बनाने के बाद संगाकारा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

बाहर हुआ श्रीलंका तो छलका संगाकारा का दर्द

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से श्रीलंका के बाहर होने पर कुमार संगाकारा ने भावुक पोस्ट किया है. इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों की क्लास भी लगाई है और टीम मैनेजमेंट को बड़ी नसीहत भी दी है.

संगाकारा ने भावुक पोस्ट में लिखा, ''हर तरफ गहरा दुख है. प्रशंसक बेहद निराश, हताश और गुस्से में हैं. खिलाड़ी भी बुरी तरह आहत हैं. मैं भी ऐसे ही ड्रेसिंग रूम में रह चुका हूं. यह आसान नहीं है, लेकिन यह जिम्मेदारी खेल का हिस्सा है. अपने देश का प्रतिनिधित्व करना एक बोझ भी है और एक बड़ा सौभाग्य भी.''

दिग्गज खिलाड़ी ने आगे लिखा कि सुधार के लिए हर स्तर पर बहुत काम करना बाकी है. हमारे आसपास क्रिकेट की दुनिया इतनी तेजी से बदल चुकी है कि हम बार-बार वही गलतियां दोहराकर अलग परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते. हमने खुद को बदलते समय के अनुसार ढाल नहीं पाया है और इसका खतरा अप्रासंगिक हो जाना है.

सुपर-8 में लगातार दो हार से खत्म हुआ सफर

सुपर-8 में श्रीलंका ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. पहले इंग्लैंड ने उन्हें बुरी तरह हराया और फिर बुधवार को न्यूजीलैंड ने 61 रनों से रौंद दिया. श्रीलंका का ये बंटाधार उनके घर पर हुआ है, जहां उनसे बेहतर खेल की उम्मीद थी. टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी श्रीलंकाई टीम अब सुपर-8 के आखिरी मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी. ये मुकाबला 28 फरवरी को खेला जाएगा.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

