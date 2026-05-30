हार के बाद धोखेबाज प्लेयर पर भड़के संगाकारा... BCCI से की एक्शन की डिमांड, कहा- हमें बताया गया कि...

RR vs GT Qualifier 2: आईपीएल 2026 क्वालीफायर-2 में गुजरात की टीम के हाथों राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. फाइनल से टीम एक कदम दूर रह गई. इस मैच में हार के बाद टीम के हेड कोच कुमार संगाकारा टीम के धोखेबाज प्लेयर पर भड़क गए.
Trending Photos
RR vs GT Qualifier 2: आईपीएल 2026 क्वालीफायर-2 में गुजरात की टीम के हाथों राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. फाइनल से टीम एक कदम दूर रह गई. इस मैच में हार के बाद टीम के हेड कोच कुमार संगाकारा टीम के धोखेबाज प्लेयर पर भड़क गए. उन्होंने डंके की चोट पर इस खिलाड़ी की मौजूदगी पर सवाल खड़े किए, साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से एक्शन की भी डिमांड रख दी. वैभव सूर्यवंशी, रवींद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स ने टीम को जीत दिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
मैच के बाद, RR के मुख्य कोच कुमार संगकारा ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन पर भड़ास निकाली. करन चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर थे. करन ने ग्रोइन (जांघ के ऊपरी हिस्से) में लगी चोट का हवाला देते हुए सीजन से अपना नाम वापस लिया था. लेकिन उसके बाद से वह मैदान पर वापसी करके टी20 ब्लास्ट में सरे टीम की तरफ से खेलते नजर आए. संगाकारा ने उनके इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है.
मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगकारा ने कहा, "हमें बताया गया था कि सैम करन को ऐसी चोट लगी है जिससे वह इस पूरे सीज़न में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उन्हें सरे के लिए दो या तीन मैच खेलते हुए देखा है. यह बात काफी निराशाजनक थी, हम तो यही चाहते थे कि वह यहां आकर हमारी टीम के लिए खेलें. लेकिन जब हमें पहले ही इस बारे में जानकारी मिल गई तो हमने उनके विकल्प के तौर पर दासुन शनाका को टीम में शामिल कर लिया."
ये भी पढे़ं.. IPL का सफर खत्म.. अब कब खेलते दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी? अगले महीने शुरू होगी सीरीज
उन्होंने आगे कहा, "इस मामले में एक ठोस और सख्त नीति का होना हमेशा ही जरूरी होता है. BCCI के पास इस संबंध में एक सख्त नीति मौजूद है. हर खिलाड़ी को कभी न कभी चोट लगती ही है और अगर वह कोई गंभीर चोट है या ऐसी चोट है जिसके कारण खिलाड़ी पूरे सीज़न में नहीं खेल सकता तो जाहिर है, हम उस बात को पूरी तरह समझते हैं."
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.