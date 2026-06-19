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16 चौके, 11 छक्के, 168 रन...टीम इंडिया का हेलमेट पहनकर मैदान पर क्यों उतरे कुमार संगकारा? सामने आई ये खूबसूरत वजह

Kumar Sangakkara Wearing Team India Helmet: श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा एक बार फिर चर्चा में हैं. इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय टीम का हेलमेट पहनकर 168 रनों की तूफानी पारी खेली. मैच के बाद उन्होंने यह भी बताया कि आखिर कैसे उनके पास यह हेलमेट पहुंचा.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 19, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:19 PM IST
16 चौके, 11 छक्के, 168 रन...टीम इंडिया का हेलमेट पहनकर मैदान पर क्यों उतरे कुमार संगकारा? सामने आई ये खूबसूरत वजह
Image Credit: Kumar Sangakkara Wearing BCCI Helmet

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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