Kumar Sangakkara Wearing Team India Helmet: श्रीलंका क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में शुमार कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) अपनी 168 रनों की तूफानी पारी को लेकर सुर्खियों में हैं. 48 साल की उम्र में वह क्रिकेट के मैदान पर उतरे और चौकों-छक्कों की बारिश करके गेंदबाजों की हालत खराब कर दी. संगकारा ने इंग्लैंड के लोकल क्रिकेट क्लब शिलिंग्स्टोन (Shillingstone) के लिए खेलते हुए ब्रोडस्टोन के खिलाफ 168 रन बनाए.
168 रनों की तूफानी पारी के दम पर संगकारा ने फैंस का दिल जीता ही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके हेलमेट की हो रही है. संगकारा जब क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनके सिर पर टीम इंडिया (BCCI) के लोगो और तिरंगे वाला हेलमेट था. अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर श्रीलंकाई दिग्गज भारतीय टीम का हेलमेट पहनकर क्यों खेले और यह हेलमेट उनके पास आया कहां से? खुद संगकारा ने इस राज से पर्दा उठा दिया है.
दरअसल, हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2026 (IPL 2026) में कोचिंग की जिम्मेदारियों से फ्री होने के बाद कुमार संगकारा सीधे इंग्लैंड में काउंटी स्तर पर क्रिकेट खेलने पहुंच गए हैं. शिलिंग्स्टोन क्लब की ओर से खेलते हुए उन्होंने विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. संगकारा ने अपनी 168 रनों की पारी में 16 शानदार चौके और 11 गगनचुंबी छक्के जड़े. इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने अपनी पारी के 130 रन सिर्फ चौकों और छक्कों (बाउंड्री) की मदद से बना डाले. 48 की उम्र में भी उनकी इस क्लासिक और आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर फैंस पुराने दिनों को याद करने लगे.
मैच के बाद जब कुमार संगकारा से भारतीय टीम का हेलमेट पहनने की वजह पूछी गई, तो उन्होंने एक बेहद भावुक और खूबसूरत खुलासा किया. संगकारा ने बताया कि यह हेलमेट उन्हें भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने गिफ्ट किया है.
दरअसल, कुमार संगकारा साल 2021 से आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (RR) फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं. राहुल द्रविड़ के हटने के बाद पिछले सीजन यानी आईपीएल 2026 में उन्हें टीम का हेड कोच बनाया गया था, जहां उनकी कोचिंग में टीम प्लेऑफ तक पहुंची. साल 2020 में यशस्वी जब राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए थे, तब से लेकर अब तक संगकारा ने एक गुरु की तरह यशस्वी के खेल को निखारा है. दोनों के बीच एक बेहद खास और मजबूत बॉन्ड (रिश्ता) है. इसी गुरु-शिष्य के प्यार के चलते यशस्वी ने अपने गुरु को टीम इंडिया का यह आधिकारिक हेलमेट तोहफे में दिया था, जिसे संगकारा इंग्लैंड में पहनकर उतरे.
आईपीएल 2026 के दौरान भी कुमार संगकारा ने यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने कहा था, 'जायसवाल वह सब कुछ मैदान पर कर दिखाते हैं, जो दूसरे बल्लेबाज नहीं कर सकते. उनके पास किसी भी परिस्थिति में और दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ रन बनाने की अद्भुत कला है. मुझे नहीं लगता कि उन्हें (भारतीय टीम में) किसी दूसरे नंबर पर रखने की कोई बात होनी चाहिए. वह ओपनिंग के ही बॉस हैं.'
बाएं हाथ के इस लीजेंड बल्लेबाज ने अपने दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट में राज किया है. संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट के 134 मैचों की 233 पारियों में 57.40 की अविश्वसनीय औसत से 12,400 रन बनाए, जिसमें 38 शतक और 52 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, वनडे क्रिकेट के 404 मुकाबले खेलकर 14,234 रन बनाए, जिसमें 25 शतक और 93 अर्धशतक शामिल रहे.