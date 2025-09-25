Advertisement
'आपके योगदान के लिए...', द्रविड़ की जगह लेगा श्रीलंका का ये महान खिलाड़ी, 2021 से है RR का हिस्सा

राहुल द्रविड़ ने हाल ही में राजस्थान रॉयल्स टीम की के कोच पद को छोड़ा था. उनके इस पद से हटने के बाद श्रीलंका के महान बाएं हाथ के बल्लेबाज कुमार संगकारा राजस्थान टीम के लिए बतौर कोच काम करेंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:45 PM IST
राहुल द्रविड़ ने हाल ही में राजस्थान रॉयल्स टीम की के कोच पद को छोड़ा था. उनके इस पद से हटने के बाद श्रीलंका के महान बाएं हाथ के बल्लेबाज कुमार संगकारा राजस्थान टीम के लिए बतौर कोच काम करेंगे. संगकारा राजस्थान रॉयल्स की टीम से साल 2021 से जुड़े हुए हैं. वह बतौर टीम के लिए बतौर क्रिकेट डायरेक्टर काम कर रहे हैं और अब वह टीम के हेड कोच के रूप में जिम्मेदारी संभाले नजर आएंगे. 

संगकारा होंगे नए कोच
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 2021 से राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा रहे संगकारा द्रविड़ की जगह लेने के लिए मौजूद हैं. यही नहीं उन्होंने आईपीएल की तैयारी करना भी शुरु कर दिया है. उनके निर्देशन में संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान की फ्रेंचाइजी ने पिछले 4 सालों में 2 बार प्लेऑफ में जगह बनाई. 

2022 में रही थी रनरअप
साल 2008 में पहली बार आयोजित आईपीएल के खिताब को राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम किया था. उसके बाद साल 2022 में काफी सालों बाद फाइनल में पहुंची राजस्थान रॉयल्स की टीम को गुजरात टाइटंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. साल 2024 में जब भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप जीता उस समय भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ थे. उसके बाद राजस्थान के मैनेजमेंट ने ततकालीन प्रभाव से द्रविड़ को टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. 

मैनेजमेंट ने जताया आभार
राजस्थान के मैनेजमेंट ने द्रविड़ के हेड कोच छोड़ने के बाद कहा,  "राहुल कई सालों तक टीम से जुड़े रहे हैं. उनकी लीडरशिप में कई खिलाड़ी तैयार हुए हैं. उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए काफी कुछ किया है. उन्हें हमने आगे भी फ्रेंचाइजी में बड़े पद पर रहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने. राजस्थान के प्लेयर और उनके फैंस राहुल द्रविड़ को फ्रेंचाइजी के लिए दिए गए योगदान के लिए आभारी है."

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Kumar Sangakkara rahul dravid

