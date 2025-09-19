मेंडिस ने अफगानिस्तान के खिलाफ रचा इतिहास, तोड़ सकते हैं एशिया कप में कोहली का विराट रिकॉर्ड

एशिया कप के 11वें मुकाबले में कुसल मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को धमाकेदार जीत दिलाई. अफगानिस्तान के 170 रनों के जवाब में श्रीलंका ने लक्ष्य को 8 गेंद रहते ही पा लिया. जीत के हीरो रहे कुसल मेंडिस ने 74 रनों की शानदार पारी खेली. मेंडिस ने ना केवल अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि उन्होंने एक रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है. अपनी मैच विनिंग पारी के दौरान कुसल मेंडिस एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा बार पचासा जड़ने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए.

रिजवान के रिकॉर्ड की बराबरी

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली हर मामले में नंबर होने के साथ-साथ इसमें भी नंबर 1 हैं. उनके साथ पथुम सनाका का भी नाम शामिल है. सनाका और विराट ने टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा पचासा ठोकने का रिकॉर्ड कायम किया है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई धमाकेदार पारी के बाद मेंडिस ने इस मामले में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के 3 पचासा जड़ने की बराबरी कर ली है.

निसांका के साथ खड़े हैं मेंडिस

इसके साथ ही कुसल मेंडिस ने श्रीलंका के लिए टी 20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पचासा ठोकने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. इसमें उनके साथी बल्लेबाज पथुम निसांका का भी नाम है. दोनों ही खिलाड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल में 17-17 शतक जमाए हैं. निसांका ने ये आंकड़ा 71 मैचों में पूरा किया वहीं, मेंडिस ने इस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए 87 मैचों का सहारा लिया.

कुसल मेंडिस का टी 20 करियर

मेंडिस ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी. उन्होंने अभी तक अपने टी20 करियर में खेले 87 मैच की 87 पारियों में 131.55 के स्ट्राइक रेट से 2164 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 17 अर्धशतक जमाए हैं. वहीं, टी20 में उनका उच्चतम स्कोर 84 रनों का रहा है.