भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका की बढ़ी मुसीबत, धाकड़ खिलाड़ी अचानक हो गया चोटिल

India vs Sri Lanka Series: श्रीलंका के व्हाइट-बॉल कप्तान कुसल मेंडिस आगामी भारत दौरे से पहले चोटिल हो गए हैं. इसके कारण वह लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2026 के बाकी बचे सत्र से बाहर हो गए हैं. रविवार को कोलंबो के एसएससी (SSC) मैदान पर कैंडी रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में कोलंबो कैप्स का प्रतिनिधित्व करते हुए रन लेने के प्रयास में उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई.
विकेटकीपर-बल्लेबाज मेंडिस अब श्रीलंका क्रिकेट की मेडिकल टीम की देखरेख में अपना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे. श्रीलंका और भारत के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने वाली है. मेंडिस की यह चोट सीरीज शुरू होने से एक महीने से भी कम समय पहले आई है. हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट ने उनके ठीक होने की कोई सटीक समय सीमा साझा नहीं की है, लेकिन टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक होने के नाते उनकी फिटनेस चिंता का विषय बनी हुई है.
भारतीय टीम का यह श्रीलंका दौरा 2025-27 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा है. सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें दूसरे टेस्ट के लिए कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) का रुख करेंगी.
चोट का यह समय मेंडिस के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वह इस साल सभी फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने एलपीएल 2026 की शुरुआत गॉल गैलेंट्स के खिलाफ 53 गेंदों में 79 रनों की पारी के साथ की थी. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के बेहतरीन सीजन में 11 पारियों में 168.19 के स्ट्राइक रेट से 550 रन बनाए थे.
साल 2026 में श्रीलंका की जर्सी में भी मेंडिस का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है. टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 14 पारियों में 130.35 के स्ट्राइक रेट से 408 रन बनाए हैं, जबकि वनडे मैचों में उनका औसत 70.33 का रहा है जहां उन्होंने चार पारियों में 211 रन जोड़े हैं. भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सीरीज से पहले उनका चोटिल होना श्रीलंका के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है.