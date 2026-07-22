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भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका की बढ़ी मुसीबत, धाकड़ खिलाड़ी अचानक हो गया चोटिल

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज 2026 से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है. स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज कुसल मेंडिस हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण एलपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं, जिससे भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में उनके खेलने पर संशय बना हुआ है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 22, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:36 PM IST
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका की बढ़ी मुसीबत, धाकड़ खिलाड़ी अचानक हो गया चोटिल

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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