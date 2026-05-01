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Hindi Newsक्रिकेटआंखें तरेरी, ताली बजाकर मजाक उड़ाया... 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जेमिसन ने धमकाया, खौफनाक जश्न का VIDEO वायरल

आंखें तरेरी, ताली बजाकर मजाक उड़ाया... 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जेमिसन ने 'धमकाया', खौफनाक जश्न का VIDEO वायरल

Kyle Jamieson-Vaibhav Suryavanshi: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने निराश किया. उन्होंने चौके के साथ खाता तो खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए. काइल जेमिसन ने जोरदार वापसी करते हुए यॉर्कर डाली और वैभव बोल्ड हो गए. ये विकेट लेने के बाद जेमिसन काफी तेवर में दिखे. वो वैभव सूर्यवंशी के पास गए और उन्हें गर्मजोशी से आंखें दिखाई. फिर ताली बजाकर उनका मजाक भी उड़ाया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 08:26 PM IST
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15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जेमिसन ने डराया (PHOTO- Screengrab/X)
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जेमिसन ने डराया (PHOTO- Screengrab/X)

Kyle Jamieson-Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है. पिंक सिटी में खेले जा रहे मुकाबले में फैंस वैभव सूर्यवंशी और मिचेल स्टार्क के बीच टक्कर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के स्टार पेसर काइल जेमिसन ने 15 साल के युवा बल्लेबाज का काम-तमाम कर दिया. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और वो मिचेल स्टार्क का सामना नहीं कर सके. IPL 2026 में 37 छक्के उड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी को आउट कर काइल जेमिसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. खुशी-खुशी में वो अपना आपा खो बैठे और 15 साल के युवा खिलाड़ी को बीच मैदान पर आंखें भी दिखाई. ऐसा लगा जैसे वो वैभव को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में वो खुद इस धाकड़ बल्लेबाज से डरे हुए थे.

जेमिसन ने वैभव सूर्यवंशी को दिखाई आंख

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के तमाम फैंस ने वैभव सूर्यवंशी से एक और तूफानी पारी की उम्मीद लगाई थी. हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में युवा खिलाड़ी ने निराश किया. उन्होंने चौके के साथ खाता तो खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए. काइल जेमिसन ने जोरदार वापसी करते हुए यॉर्कर डाली और वैभव बोल्ड हो गए. ये विकेट लेने के बाद जेमिसन काफी तेवर में दिखे. वो वैभव सूर्यवंशी के पास गए और उन्हें गर्मजोशी से आंखें दिखाई. फिर ताली बजाकर उनका मजाक भी उड़ाया. जेमिसन के जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसपर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
 

मिचेल स्टार्क की दमदार वापसी

आईपीएल 2026 का आधा सफर समाप्त होने के बाद आखिरकार मिचेल स्टार्क ने मैदान पर कदम रखा और पहले ओवर में ही छा गए. राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल ने मैच की पहली गेंद पर ही छक्का जड़कर मिचेल स्टार्क का स्वागत किया, लेकिन कंगारू पेसर ने तीसरी गेंद पर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में यशस्वी और वैभव की जोड़ी तूफान नहीं मचा सकी. पहले यशस्वी जायसवाल 6 रन और फिर वैभव सूर्यवंशी 4 रन बनाकर आउट हो गए.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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