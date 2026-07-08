/एम्बाप्पे से पंगा पड़ा भारी... पराग्वे की महिला सांसद को कप्तान ने सुनाई खरी खोटी, कहा- पद के लायक नहीं..

फीफा वर्ल्ड कप फेडरेशन भी एम्बाप्पे के सपोर्ट में नजर आया है. महिला सांसद ने नस्लीय हमले पर एम्बाप्पे का माथा ठनका और उन्होंने सरेआम करारा जवाब दिया. इस बवाल ने सभी का ध्यान खींच लिया है. हार से बौखलाई पराग्वे की सांसद सेलेस्टे अमारिला ने सोशल मीडिया पर एम्बापे के खिलाफ एक बेहद आपत्तिजनक और नस्लीय पोस्ट लिख दी. उन्होंने न सिर्फ एम्बापे के मूल वंश को निशाना बनाया, बल्कि यह भी लिख दिया कि परागुए के खिलाड़ियों को मैच के बाद एम्बापे को 'थप्पड़' मारना चाहिए था.