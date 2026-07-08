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एम्बाप्पे से पंगा पड़ा भारी... पराग्वे की महिला सांसद को कप्तान ने सुनाई खरी खोटी, कहा- पद के लायक नहीं..

फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर है. 2022 में ट्रॉफी से चूकी फ्रांस की टीम एक बार फिर फाइनल की तरफ कदम बढ़ाती नजर आ रही है. लेकिन टीम के कप्तान विवादों के बीच फंस गए हैं. एम्बाप्पे ने उस सांसद को खरी-खोटी सुना दी है, जिसने उनके खिलाफ थप्पड़ मारने की बात कही थी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 08, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:09 PM IST
एम्बाप्पे से पंगा पड़ा भारी... पराग्वे की महिला सांसद को कप्तान ने सुनाई खरी खोटी, कहा- पद के लायक नहीं..
Image Credit: APSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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