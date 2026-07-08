/एम्बाप्पे से पंगा पड़ा भारी... पराग्वे की महिला सांसद को कप्तान ने सुनाई खरी खोटी, कहा- पद के लायक नहीं..

फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर है. 2022 में ट्रॉफी से चूकी फ्रांस की टीम एक बार फिर फाइनल की तरफ कदम बढ़ाती नजर आ रही है. लेकिन टीम के कप्तान विवादों के बीच फंस गए हैं. एम्बाप्पे ने उस सांसद को खरी-खोटी सुना दी है, जिसने उनके खिलाफ थप्पड़ मारने की बात कही थी. अब एम्बाप्पे ने महिला सासंद को ऐसा जवाब दिया है कि पराग्वे की सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया. ये विवाद फ्रांस की पराग्वे पर 1-0 से जीत के बाद उठा.
फीफा वर्ल्ड कप फेडरेशन भी एम्बाप्पे के सपोर्ट में नजर आया है. महिला सांसद ने नस्लीय हमले पर एम्बाप्पे का माथा ठनका और उन्होंने सरेआम करारा जवाब दिया. इस बवाल ने सभी का ध्यान खींच लिया है. हार से बौखलाई पराग्वे की सांसद सेलेस्टे अमारिला ने सोशल मीडिया पर एम्बापे के खिलाफ एक बेहद आपत्तिजनक और नस्लीय पोस्ट लिख दी. उन्होंने न सिर्फ एम्बापे के मूल वंश को निशाना बनाया, बल्कि यह भी लिख दिया कि परागुए के खिलाड़ियों को मैच के बाद एम्बापे को 'थप्पड़' मारना चाहिए था.
इस बदतमीजी पर चुप्पी तोड़ते हुए फ्रांस के कप्तान ने सोमवार को सोशल मीडिया पर उस महिला सांसद की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने लिखा, "मैडम सेलेस्टे अमारिला, आप एक नीच महिला हैं और अपने पद के लायक नहीं हैं. आप परागुए का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, जिसने पूरे टूर्नामेंट में सम्मान के साथ खेल दिखाया है."
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एम्बाप्पे ने आगे लिखा, "आपकी इस घटिया हरकत और खुले नस्लवाद की वजह से पूरी दुनिया आपके खिलाड़ियों की ऐतिहासिक मेहनत को भूल गई है और अब सिर्फ आपकी बात हो रही है. मैं ऐसे लोगों को दुनिया में नफरत फैलाने की आजादी कभी नहीं दूंगा." इस मामले के सामने आने के बाद फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन (FFF) पूरी तरह से अपने कप्तान के साथ खड़ा हो गया है. फेडरेशन ने एलान किया है कि वे इस महिला सांसद के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं.