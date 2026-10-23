ओलंपिक 2028: क्रिकेट क्वालिफायर्स की तारीखों का ऐलान, 8-8 टीमें लेंगी हिस्सा; जानिए क्या है क्वालिफिकेशन का पूरा गणित

लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वालीफायर मुकाबले जनवरी-फरवरी 2028 में आयोजित किए जाएंगे. 'क्रिकइन्फो' (Cricinfo) की रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई में अक्टूबर में हुई बैठकों के बाद आईसीसी (ICC) द्वारा सदस्य बोर्डों के साथ साझा की गई ग्लोबल इवेंट्स सूची में पुरुषों और महिलाओं दोनों के क्वालीफायर मैच शामिल हैं. इसके अलावा वर्ष 2029 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल मुकाबला 8 से 12 जून 2029 तक इंग्लैंड में खेला जाएगा.
आईसीसी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2027 से 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के बीच कुल 12 पुरुष, 7 महिला और 5 अंडर-19 टूर्नामेंट (क्वालीफायर सहित) प्रस्तावित किए गए हैं. वर्ष 2021 में आईसीसी द्वारा कई मुख्य प्रतियोगिताओं को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था, जबकि बाकी बचे टूर्नामेंटों की तारीखें अब तय की गई हैं.
किन टीमों ने ओलंपिक के लिए सीधा प्रवेश हासिल किया है?
महिला ओलंपिक स्पर्धा के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन के आधार पर अपने महाद्वीपों की शीर्ष रैंक वाली टीमों के रूप में सीधा क्वालीफाई कर लिया है. वहीं पुरुषों की स्पर्धा में अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया महाद्वीपों की शीर्ष टीमें 31 दिसंबर की रैंकिंग कट-ऑफ के आधार पर ओलंपिक टिकट हासिल करेंगी.
मेजबान USA के लिए क्या योग्यता नियम तय हैं?
मेजबान अमेरिका (USA) की पुरुष और महिला टीमों को ओलंपिक में भाग लेने के लिए 30 जून 2026 से 31 दिसंबर 2026 की क्वालीफिकेशन अवधि के दौरान रैंकिंग में शीर्ष 15 में स्थान बनाना आवश्यक है. यदि मेजबान अमेरिका की महिला टीम 31 दिसंबर 2026 तक इस रैंकिंग मानदंड को पूरा नहीं कर पाती है, तो वह स्थान आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की रैंकिंग (कट-ऑफ 1 मार्च 2027) के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा.
क्वालीफायर राउंड में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी?
ओलंपिक में जगह बनाने के लिए खेले जाने वाले मुख्य क्वालीफायर टूर्नामेंट में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में 8-8 देश हिस्सा लेंगे. आईसीसी इन 8-8 टीमों का चयन अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग और क्षेत्रीय क्वालीफायर्स के आधार पर अंतिम रूप से तय करेगा.