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ओलंपिक 2028: क्रिकेट क्वालिफायर्स की तारीखों का ऐलान, 8-8 टीमें लेंगी हिस्सा; जानिए क्या है क्वालिफिकेशन का पूरा गणित

वर्ष 2027 से 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के बीच कुल 12 पुरुष, 7 महिला और 5 अंडर-19 टूर्नामेंट (क्वालीफायर सहित) प्रस्तावित किए गए हैं. वर्ष 2021 में आईसीसी द्वारा कई मुख्य प्रतियोगिताओं को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था, जबकि बाकी बचे टूर्नामेंटों की तारीखें अब तय की गई हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 23, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 07:58 PM IST
ओलंपिक 2028: क्रिकेट क्वालिफायर्स की तारीखों का ऐलान, 8-8 टीमें लेंगी हिस्सा; जानिए क्या है क्वालिफिकेशन का पूरा गणित

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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