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Hindi Newsक्रिकेटपैसों की बारिश! अदार पूनावाला और मित्तल फैमिली ने खरीदी राजस्थान रॉयल्स, डील की रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

पैसों की बारिश! अदार पूनावाला और मित्तल फैमिली ने खरीदी राजस्थान रॉयल्स, डील की रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

IPL 2026 Rajasthan Royals: स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल और अदार पूनावाला ने 15,660 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक सौदे में राजस्थान रॉयल्स का अधिग्रहण किया. हम आपको यां आईपीएल 2026 के बीच हुए इस बड़े बदलाव और टीम के भविष्य के विजन की पूरी जानकारी दे रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 03, 2026, 03:34 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी बिक गई. Photo Credit: BCCI
राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी बिक गई. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Rajasthan Royals: आईपीएल 2025 के बीच एक और बहुत बड़ा सौदा सामने आया है. मार्च 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आदित्य बिड़ला समूह को 1.78 बिलियन डॉलर में हुई बिक्री के कुछ महीनों बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम भी बिक गई है. लक्ष्मी एन. मित्तल और आदित्य मित्तल के नेतृत्व वाले मित्तल परिवार ने फ्रेंचाइजी के अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसकी कीमत लगभग 1.65 बिलियन डॉलर (करीब 15,660 करोड़ रुपये) आंकी गई है.

यह अधिग्रहण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के साथ साझेदारी में किया गया है. इसमें इस कंसोर्टियम ने मनोज बदाले और उनके साथी निवेशकों से फ्रेंचाइजी खरीदी है. इस बिक्री में रॉयल्स की सभी टीमें शामिल हैं. इसमें भारत की आईपीएल टीम के अलावा दक्षिण अफ्रीका की पार्ल रॉयल्स और कैरिबियन की बारबाडोस रॉयल्स भी शामिल हैं. इस घोषणा ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया है कि काल सोमानी के नेतृत्व वाला अमेरिकी कंसोर्टियम इस रेस में आगे था.

मित्तल परिवार और पूनावाला की हिस्सेदारी कितनी होगी?

इस सौदे के 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद मित्तल परिवार के पास 75% और अदार पूनावाला के पास लगभग 18% हिस्सेदारी होगी. शेष 7 प्रतिशत हिस्सा मनोज बदाले सहित मौजूदा निवेशकों के पास रहेगा. यह लेनदेन अभी बीसीसीआई (BCCI), सीसीआई (CCI) और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के अधीन है. बदाले बोर्ड में बने रहेंगे ताकि उनके संस्थागत अनुभव का लाभ टीम को मिलता रहे.

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आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन

मैदान पर बात करें तो आईपीएल 2026 सीजन में राजस्थान रॉयल्स 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन के दम पर प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से बनी हुई है. टीम अंक तालिका में 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. वह शीर्ष पर काबिज पंजाब किंग्स से केवल एक अंक पीछे है.

लक्ष्मी मित्तल के लिए यह 'घर वापसी' क्यों है?

उत्तरी राजस्थान के सादुलपुर गांव में जन्मे लक्ष्मी एन. मित्तल के लिए यह सौदा एक व्यक्तिगत जुड़ाव भी रखता है. उन्होंने कहा, "मुझे क्रिकेट से प्यार है और मेरा परिवार राजस्थान से है, इसलिए राजस्थान रॉयल्स से बेहतर कोई और टीम नहीं हो सकती थी.'' वह स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट के शौकीन रहे हैं और अब पिच के पास खड़े होकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

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भविष्य की सफलता के लिए क्या है नया विजन?

आदित्य मित्तल ने नई प्रतिभाओं को विकसित करने की रॉयल्स की विरासत को जारी रखने का संकल्प लिया है. वहीं, बोर्ड में शामिल होने वाली वनीषा मित्तल-भाटिया ने इसे एक बड़ा सम्मान और सौभाग्य बताया है. अदार पूनावाला पहले आरसीबी के लिए भी बोली लगा चुके थे. उन्होंने मित्तल परिवार के साथ इस साझेदारी को लेकर खुशी जाहिर की और टीम की दीर्घकालिक सफलता में सहयोग देने की बात कही है.

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वनीशा मित्तल और पूनावाला ने क्या कहा?

बोर्ड में शामिल होने वाली वनीशा मित्तल-भाटिया ने कहा, ''मुझे बचपन से ही अपने माता-पिता से क्रिकेट का प्यार विरासत में मिला है. हमारा परिवार खेल से प्यार करता है. हम भारत से प्यार करते हैं और इसलिए राजस्थान रॉयल्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की भविष्य की सफलता में हिस्सा लेना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है.'' पूनावाला ने कहा, ''मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर आदित्य मित्तल के साथ पार्टनरशिप करके खुशी हो रही है. राजस्थान रॉयल्स एक मजबूत विरासत वाली एक प्रमुख IPL फ्रेंचाइजी है. मैं इसकी लगातार ग्रोथ और लंबे समय तक सफलता में मदद करने के लिए उत्सुक हूं''

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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