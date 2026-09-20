बालाजी बने हेड कोच: इंडिया ए के लिए BCCI ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा रहा सफर?

लक्ष्मीपति बालाजी ने भारत के लिए 8 टेस्ट में 27 विकेट, 30 ODI में 34 विकेट और 5 T20I में 10 विकेट चटकाए. आईपीएल में उन्होंने तीन टीमों- चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का प्रतिनिधित्व किया. बालाजी ने सबसे ज्यादा प्रभावित CSK की तरफ से खेलते हुए किया. आईपीएल में उन्होंने 73 मैचों में 76 विकेट चटकाए. उनके नाम आईपीएल में पहला हैट्रिक लेने का स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज है. CSK की तरफ से खेलते हुए बालाजी ने 20वें ओवर में पंजाब किंग्स के तीन बल्लेबाजों को लगातार पवेलियन की राह दिखाई थी. उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2012 में खेला था.