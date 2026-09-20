बालाजी बने हेड कोच: इंडिया ए के लिए BCCI ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा रहा सफर?

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें इंडिया ए टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है. बालाजी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज में भारत ए टीम की कोचिंग करेंगे. इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज का आगाज 22 सितंबर से पुदुचेरी में होगा. दोनों टीमों के बीच दो अनौपचारिक टेस्ट और तीन एकदिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ टेस्ट सीरीज में देवदत्त पडिक्कल भारतीय टीम की कमान संभालेंगे, जबकि वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया ए की कप्तानी करेंगे.
ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली मल्टी फॉर्मेट सीरीज में पूर्व भारतीय गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी इंडिया ए के हेड कोच की भूमिका निभाएंगे. इससे पहले आईपीएल में वो चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा चुके हैं. बालाजी घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु टीम के साथ भी काम कर चुके हैं. उनके पास कोचिंग का अच्छा-खासा अनुभव है.
PTI के अनुसार, फिलहाल लक्ष्मीपति बालाजी को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए का हेड कोच बनाया गया है. वो आगे भी ये जिम्मेदारी संभालेंगे ये नहीं, इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके अलावा आंध्र के ऑफ-स्पिनर त्रिपुरना विजय को लेग-स्पिनर विपराज निगम की जगह टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि विपराज को हाल ही में वरुण चक्रवर्ती की जगह 2026 एशियाई खेलों के लिए राष्ट्रीय टीम में बुलाया गया है.
दाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं. लक्ष्मीपति बालाजी ने 2002 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला. उन्होंने 2003 में टेस्ट में पदार्पण किया था. T20I में डेब्यू करने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा. आईपीएल में उम्दा प्रदर्शन के बाद 2012 में उनकी किस्मत चमकी और उन्होंने भारत के लिए टी20 में डेब्यू किया.
लक्ष्मीपति बालाजी ने भारत के लिए 8 टेस्ट में 27 विकेट, 30 ODI में 34 विकेट और 5 T20I में 10 विकेट चटकाए. आईपीएल में उन्होंने तीन टीमों- चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का प्रतिनिधित्व किया. बालाजी ने सबसे ज्यादा प्रभावित CSK की तरफ से खेलते हुए किया. आईपीएल में उन्होंने 73 मैचों में 76 विकेट चटकाए. उनके नाम आईपीएल में पहला हैट्रिक लेने का स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज है. CSK की तरफ से खेलते हुए बालाजी ने 20वें ओवर में पंजाब किंग्स के तीन बल्लेबाजों को लगातार पवेलियन की राह दिखाई थी. उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2012 में खेला था.
ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए का स्क्वॉड
मल्टी-डे टीम: देवदत्त पडिक्कल (C), साई सुदर्शन (VC), अमन मोखड़े, आयुष पांडे, यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (WK), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन (डब्ल्यूके), नचिकेत भुटे, त्रिपुराना विजय
एकदिवसीय टीम: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या (फिटनेस के आधार पर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह, यश ठाकुर