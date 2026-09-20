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बालाजी बने हेड कोच: इंडिया ए के लिए BCCI ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा रहा सफर?

India A Head Coach: ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली मल्टी फॉर्मेट सीरीज में पूर्व भारतीय गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी इंडिया ए के हेड कोच की भूमिका निभाएंगे. इससे पहले आईपीएल में वो चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा चुके हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 20, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:41 PM IST
बालाजी बने हेड कोच: इंडिया ए के लिए BCCI ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा रहा सफर?
Image Credit: लक्ष्मीपति बालाजी बने इंडिया ए टीम के हेड कोच

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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