Lal Quila Blast: 2 KM दूर धमाका, अरुण जेटली स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

Lal Quila Blast: दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) की शाम तेज धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है. इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और सार्वजनिक स्थलों पर गहन तलाशी अभियान को शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जा रही है. इसी क्रम में दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के आखिरी दिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आस-पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

हाई-इंटेंसिटी ब्लास्ट के बाद फैसला

दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लाल किले के पास हुए एक हाई-इंटेंसिटी ब्लास्ट के बाद लिया गया है, जो स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूर है. ब्लास्ट की बात करें तो अधिकारियों ने बताया कि यह धमाका तब हुआ जब एक कार लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट 1 के पास रेड लाइट पर धीमी होकर रुकी. इस धमाके से पास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई. दिल्ली और जम्मू-कश्मीर की टीमें अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार (11 नवंबर) को मैच के आखिरी दिन मैदान पर उतरेंगी.

DDCA ने जारी किया बयान

दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के सेक्रेटरी अशोक शर्मा ने एक समाचार एजेंसी को बताया, ''दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के आखिरी दिन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है) के पास सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. मैं दिल्ली पुलिस अधिकारियों से संपर्क करूंगा और उनसे स्टेडियम के बाहर और ज्यादा सुरक्षा तैनात करने का अनुरोध करूंगा.''

मैच में अब तक क्या हुआ?

चौथी इनिंग में 179 रनों का टारगेट चेज़ करते हुए जम्मू-कश्मीर को मैच जीतने के लिए 124 और रन चाहिए. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने 55/2 रन बना लिए थे, जिसमें कामरान इकबाल (32*) और वंशज शर्मा (0*) क्रीज पर थे. इससे पहले दिल्ली ने अपनी पहली पारी में 211 रन बनाए थे तो जम्मू-कश्मीर ने 310 रन का स्कोर खड़ा किया. उसने पहली पारी में 99 रनों की बढ़त ली. इसके बाद दिल्ली ने दूसरी पारी में 277 रन बनाए. इस तरह जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य मिला.