Advertisement
trendingNow12996944
Hindi Newsक्रिकेट

Lal Quila Blast: 2 KM दूर धमाका, अरुण जेटली स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

Lal Quila Blast: दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) की शाम तेज धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है. इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और सार्वजनिक स्थलों पर गहन तलाशी अभियान को शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जा रही है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lal Quila Blast: 2 KM दूर धमाका, अरुण जेटली स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

Lal Quila Blast: दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) की शाम तेज धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है. इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और सार्वजनिक स्थलों पर गहन तलाशी अभियान को शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जा रही है. इसी क्रम में दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के आखिरी दिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आस-पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

हाई-इंटेंसिटी ब्लास्ट के बाद फैसला

दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लाल किले के पास हुए एक हाई-इंटेंसिटी ब्लास्ट के बाद लिया गया है, जो स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूर है. ब्लास्ट की बात करें तो अधिकारियों ने बताया कि यह धमाका तब हुआ जब एक कार लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट 1 के पास रेड लाइट पर धीमी होकर रुकी. इस धमाके से पास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई. दिल्ली और जम्मू-कश्मीर की टीमें अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार (11 नवंबर) को मैच के आखिरी दिन मैदान पर उतरेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Explained: क्या है आईपीएल ट्रेड? सैमसन-जडेजा स्वैप में लागू होगा ये नियम, इस तरह होता है पैसों का 'खेल'

DDCA ने जारी किया बयान

दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के सेक्रेटरी अशोक शर्मा ने एक समाचार एजेंसी को बताया, ''दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के आखिरी दिन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है) के पास सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. मैं दिल्ली पुलिस अधिकारियों से संपर्क करूंगा और उनसे स्टेडियम के बाहर और ज्यादा सुरक्षा तैनात करने का अनुरोध करूंगा.''

ये भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स से अलग क्यों हुए थे रवींद्र जडेजा? 15 साल पहले की वो घटना, जिससे बुरी तरह हिल गया था क्रिकेट जगत

मैच में अब तक क्या हुआ?

चौथी इनिंग में 179 रनों का टारगेट चेज़ करते हुए जम्मू-कश्मीर को मैच जीतने के लिए 124 और रन चाहिए. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने 55/2 रन बना लिए थे, जिसमें कामरान इकबाल (32*) और वंशज शर्मा (0*) क्रीज पर थे. इससे पहले दिल्ली ने अपनी पहली पारी में 211 रन बनाए थे तो जम्मू-कश्मीर ने 310 रन का स्कोर खड़ा किया. उसने पहली पारी में 99 रनों की बढ़त ली. इसके बाद दिल्ली ने दूसरी पारी में 277 रन बनाए. इस तरह जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य मिला.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Lal Quila Blast

Trending news

बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली धमाके को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल मीटिंग, जानिए पुलवामा से चांदनी चौक तक का हर अपडेट
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली धमाके को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल मीटिंग, जानिए पुलवामा से चांदनी चौक तक का हर अपडेट
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Weather
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट
INS सवित्री का मोजाम्बिक में भव्य स्वागत; सह्याद्री कर रहा प्रशांत महासागर में युद्ध
Indian Navy
INS सवित्री का मोजाम्बिक में भव्य स्वागत; सह्याद्री कर रहा प्रशांत महासागर में युद्ध
दिल्ली धमाके के बाद ट्रेंड होने लगा Operation Sindoor2.O, उधर पाक आर्मी की उड़ी नींद
red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद ट्रेंड होने लगा Operation Sindoor2.O, उधर पाक आर्मी की उड़ी नींद
Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi
Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
Delhi Car Blast
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
red fort blast
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान