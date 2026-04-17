IPL में बाएं हाथ के इस तूफानी खिलाड़ी को मिलेंगे 150 करोड़... दिग्गज के चौंकाने वाले दावे से मची खलबली

Lalit Modi on IPL Future: आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने आईपीएल के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि साल 2030 तक हर टीम का टॉप खिलाड़ी एक सीजन के 150 करोड़ रुपये तक कमा सकता है.
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Lalit Modi on IPL Future: आईपीएल की नींव रखने वाले और इस लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है. मोदी का मानना है कि साल 2030 तक आईपीएल के टॉप खिलाड़ियों की सैलरी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी देश के लिए खेलने के बजाय आईपीएल को चुनना बेहतर समझेगा.
उन्होंने दावा किया है कि साल 2030 तक एक स्टार खिलाड़ी को आईपीएल के सिर्फ 2 महीनों के लिए 150 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं. उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम भी बताया, जो 2030 के एक सीजन में 150 करोड़ कमा सकता है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के साथ एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने आईपीएल के वित्तीय ढांचे का विश्लेषण किया. इस दौरान उन्होंने इस लीग के फ्यूचर और इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कमाई पर हैरान करने वाला दावा किया.
ललित मोदी के अनुसार, वर्तमान में आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी की वैल्यू लगभग 2 बिलियन डॉलर (करीब 16,500 करोड़ रुपये) है. उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2030 तक अगले मीडिया राइट्स और बढ़ते मध्यम वर्ग के चलते यह वैल्यू दोगुनी हो जाएगी. मोदी ने कहा, 'अगले कुछ वर्षों में एक टीम का प्लेयर पर्स (खिलाड़ियों पर खर्च करने की सीमा) बढ़कर 100 मिलियन डॉलर (लगभग 932 करोड़ रुपये) हो जाएगा.' यानी एक टॉप खिलाड़ी को हर मैच करीब 1 मिलियन डॉलर (लगभग 9.3 करोड़ रुपये) मिल सकते हैं.
ललित मोदी ने खासतौर पर इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि 'जैकब बेथेल 2030 तक आईपीएल में हर सीजन 16 मिलियन डॉलर (150 करोड़ रुपये) कमा सकते हैं.' माइकल वॉन ने बेथेल को भविष्य का बड़ा स्टार बताया, जिस पर मोदी ने पूरी सहमति जताई. उन्होंने बेथेल के शानदार खेल और X-फैक्टर को हाइलाइट किया.
जिन जैकब बेथेल पर ललित मोदी ने 150 करोड़ की बोली लगने का दावा किया है, वह इंग्लैंड के 21 साल के बाएं हाथ के विस्फोटक खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए आईपीएल डेब्यू किया था. सिर्फ 21 साल 186 दिनों की उम्र में RCB के सबसे युवा विदेशी खिलाड़ी बने थे. वह मौजूदा सीजन में भी आरसीबी की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक एक भी मैच में मौका नहीं मिला है.
आईपीएल 2025 में बेथेल ने आरसीबी के लिए सिर्फ दो मैच खेले थे, जिनमें कुल 67 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक रेट 171.79 का रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने 33 गेंदों पर 55 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. उनकी इसी परफॉर्मेंस के दम पर RCB ने उन्हें 2026 सीजन के लिए 2.60 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. अब देखना होगा कि उन्हें इस सीजन किस मैच में रजत पाटीदार मौका देते हैं.
आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर टी20 क्रिकेट लीग है. यहां खेलने वाले खिलाड़ियों को खूब पैसा मिलता है. इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी फिलहाल ऋषभ पंत हैं, जिन्हें लखनऊ ने 2025 के सीजन में 27 करोड़ रुपये दिए थे. उनके बाद श्रेयस अय्यर का नाम है, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था. वहीं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन हैं, जिन्हें केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है.
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