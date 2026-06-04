D-Company Shadow on IPL: 'आधी रात को दाऊद का फोन आया...', ललित मोदी ने खोला आईपीएल और सट्टा बाजार के टकराव का सच ललित मोदी ने खुलासा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की धमकियों और जानलेवा हमलों के कारण उन्हें क्रिकेट प्रशासन छोड़ना पड़ा. जानिए कैसे एक सैटेलाइट फोन कॉल और सट्टा बाजार के करोड़ों के नुकसान ने आईपीएल संस्थापक को खेल से दूर कर दिया.

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