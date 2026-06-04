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Hindi Newsक्रिकेटD-Company Shadow on IPL: आधी रात को दाऊद का फोन आया..., ललित मोदी ने खोला आईपीएल और सट्टा बाजार के टकराव का सच

D-Company Shadow on IPL: 'आधी रात को दाऊद का फोन आया...', ललित मोदी ने खोला आईपीएल और सट्टा बाजार के टकराव का सच

 ललित मोदी ने खुलासा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की धमकियों और जानलेवा हमलों के कारण उन्हें क्रिकेट प्रशासन छोड़ना पड़ा. जानिए कैसे एक सैटेलाइट फोन कॉल और सट्टा बाजार के करोड़ों के नुकसान ने आईपीएल संस्थापक को खेल से दूर कर दिया.  

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jun 04, 2026, 05:43 PM IST
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ललित मोदी और दाऊद इब्राहिम.
ललित मोदी और दाऊद इब्राहिम.

Lalit Modi Dawood Ibrahim Connection: ललित मोदी ने खुलासा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की धमकियों और जानलेवा हमलों के कारण उन्हें क्रिकेट प्रशासन छोड़ना पड़ा. जानिए कैसे एक सैटेलाइट फोन कॉल और सट्टा बाजार के करोड़ों के नुकसान ने आईपीएल संस्थापक को खेल से दूर कर दिया.

  1. Lalit Modi Dawood Ibrahim Connection: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सिंडिकेट से मिली लगातार जानलेवा धमकियां उनके क्रिकेट प्रशासन से हमेशा के लिए हटने का सबसे बड़ा कारण थीं. ललित मोदीवित्तीय और प्रशासनिक जांच के बीच 2010 में भारत छोड़ने के बाद वर्तमान में लंदन में रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क (सट्टा बाजार) को बढ़ावा देने से उनके इनकार ने उन्हें डी-कंपनी सिंडिकेट का प्राथमिक लक्ष्य बना दिया था.
  2. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि आईपीएल के शुरुआती वर्षों में मैच फिक्सिंग के खिलाफ उनके कड़े रुख ने माफिया के अरबों डॉलर के सट्टेबाजी साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया था. उन्होंने इस दौरान आईपीएल के संस्थापक ने जबरन वसूली के प्रयासों, हत्या की साजिशों और एक सैटेलाइट फोन कॉल के माध्यम से भगोड़े गैंगस्टर दाऊद के साथ हुई अपनी सीधी मुठभेड़ के बारे में विस्तार से बताया.

    3. लंदन की उस रात क्या हुआ था?

  3. मोदी के अनुसार, दाऊद के साथ उनकी सबसे सीधी मुठभेड़ 2012 में लंदन में हुई थी. उन्होंने दावा किया कि रात के 3:30 बजे एक लंदन स्थित फिक्सर ने उनसे संपर्क किया और उन्हें "बाबा" नाम के एक प्रभावशाली मध्यस्थ के पेंटहाउस में ले गया. वहां पहुंचने पर मध्यस्थ कथित तौर पर अपनी छत पर गया और सैटेलाइट फोन से दाऊद इब्राहिम को डायल किया. भगोड़े डॉन को स्पीकरफोन पर डालकर ललित मोदी का सामना कराया. ललित मोदी ने उस पल को याद करते हुए कहा, "बिना किसी संदेह के उस समय मेरी हालत डर के मारे बहुत खराब हो गई थी.'' हालांकि, उनके ब्रिटिश MI5 सुरक्षाकर्मी नीचे तैनात थे. दाऊद ने उनसे बस इतना कहा, "अभी से तुम्हारा सब काम खत्म" और फोन काट दिया.

    4. सिंडिकेट कब्जा क्यों चाहता था?

  4. मोदी ने आरोप लगाया कि इस बातचीतड़ के बाद मध्यस्थ की ओर से साप्ताहिक कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें वित्तीय मुआवजे की मांग की गई. कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड आईपीएल की एक फ्रैंचाइज़ी पर नियंत्रण चाहता था. सिंडिकेट का तर्क था कि मोदी के प्रशासनिक फैसलों (जैसे स्पॉट-फिक्सिंग रोकना) के कारण उन्हें सट्टा बाजार में भारी घाटा हुआ है और मोदी को इसकी भरपाई करनी होगी.

    5. साउथ अफ्रीका में आईपीएल महंगा पड़ा?

  5. ललित मोदी के अनुसार, अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी 2009 में आईपीएल के दूसरे सीजन के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई थी. आम चुनाव के कारण जब ललित मोदी ने अचानक पूरा टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया, तो इससे अंडरवर्ल्ड सट्टा बाजार पूरी तरह बिखर गया. सट्टेबाजों ने कथित तौर पर इस बात पर भारी दांव लगाया था कि टूर्नामेंट रद्द हो जाएगा. मोदी ने बताया, ''उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने जानबूझकर आईपीएल शिफ्ट किया क्योंकि उन्होंने 'बेट खा ली' (सट्टा लगा लिया) थी कि मैच नहीं होंगे. उन्होंने बहुत पैसा खोया और वे चाहते थे कि मैं उसकी भरपाई करूं.''

    6. क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना भारी पड़ा?

  6. आईपीएल अध्यक्ष (2008-2010) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मोदी ने दावा किया कि उनके भ्रष्टाचार विरोधी रुख ने माफिया को और अधिक उकसाया. उन्होंने कहा कि उन्होंने सक्रिय रूप से स्पॉट-फिक्सिंग को रोका, संदिग्ध लोगों को स्टेडियमों से बाहर निकाला और दूसरी तरफ देखने के बदले मिलने वाली करोड़ों डॉलर की रिश्वत को ठुकरा दिया था.

    7. मोदी पर कहां-कहां हमले हुए?

  7. इस टकराव के परिणामस्वरूप मोदी के खिलाफ कई महाद्वीपों में हमले की कोशिशें की गईं. मोदी ने मुंबई में अपने घर के बाहर हुई गोलीबारी, जोहान्सबर्ग में एक टली हुई हत्या की कोशिश (जिसकी जानकारी दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने दी थी) और क्रोएशियाई सीमा पर पकड़ी गई एक अन्य साजिश का जिक्र किया. उन्होंने लंदन की स्लोअन स्ट्रीट पर अपने बेटे के अपहरण के प्रयास का भी गंभीर आरोप लगाया.
  8. ये भी पढ़ें: कोहली की जगह लेंगे गायकवाड़, पाटीदार की भी चमकी किस्मत, अचानक टीम इंडिया में एंट्री!

    9. जान बचाने के लिए क्या 'सौदा' करना पड़ा?

  9. जब ललित मोदी से पूछा गया कि आखिरकार उनका नाम अंडरवर्ल्ड की सक्रिय 'हिट लिस्ट' (हत्या की सूची) से कैसे हटा, तो उन्होंने खुलासा किया कि खेल से उनका बाहर होना ही उनके लिए जान बचाने का आखिरी रास्ता था. मोदी ने दावा किया कि सिंडिकेट ने अंततः एक लाइव बयान जारी कर घोषणा की थी कि उनके साथ जुड़े विवाद सुलझ गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया, ''मैंने इसे सुलझाया नहीं था, मैंने बस इतना कहा था कि मैं क्रिकेट से संन्यास ले लूंगा. मैंने अपनी जुबान दी और मैं हट गया.'' जब उनसे स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या क्रिकेट की दुनिया से उनके पूरी तरह पीछे हटने के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था, तो मोदी का जवाब था: ''यह सबसे बड़े कारणों में से एक है.''

    10. आईपीएल ने क्रिकेट की दुनिया कैसे बदली?

  10. आईपीएल के पहले अध्यक्ष और कमिश्नर के रूप में ललित मोदी को वैश्विक क्रिकेट अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का श्रेय दिया जाता है. उन्होंने खेल, बॉलीवुड के ग्लैमर और भारी कॉर्पोरेट निवेश को मिलाकर टी20 (T20) फॉर्मेट को एक अत्यधिक आकर्षक और सफल व्यवसाय में बदल दिया था. उनके इस दृष्टिकोण ने दुनिया भर में क्रिकेट देखने और खेलने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया.

    11. मोदी के शानदार करियर पर ब्रेक कब लगा?

  11. ललित मोदी की यह शानदार बढ़त अप्रैल 2010 में अचानक रुक गई. तीसरे आईपीएल सीजन के समापन के तुरंत बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मोदी को वित्तीय अनियमितताओं, ढांचागत कुप्रबंधन और बोलियों में हेराफेरी के विभिन्न आरोपों में निलंबित कर दिया. इसके बाद से ही मोदी और बीसीसीआई के बीच कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई शुरू हो गई.
  12. ये भी पढ़ें: कोहली का फट गया मांस... इंजरी के साथ खेला IPL 2026 Final, जानें कितनी गंभीर है चोट?

    13. आजीवन प्रतिबंध के पीछे की वजह क्या थी?

  13. जिस समय बीसीसीआई ने अपनी आंतरिक अनुशासन समिति का गठन किया, मोदी अपनी जान को भारी सुरक्षा खतरा बताते हुए भारत छोड़कर यूनाइटेड किंगडम चले गए थे. साल 2013 में एक विस्तृत जांच के बाद, बीसीसीआई ने उन पर भारत में किसी भी क्रिकेट प्रशासनिक पद पर रहने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया. हालांकि भारतीय एजेंसियां एक दशक से अधिक समय से वित्तीय कदाचार और पासपोर्ट उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रही हैं, लेकिन मोदी का लगातार यही कहना है कि उनका भारत छोड़ना और खेल से संन्यास लेना मूल रूप से मुंबई अंडरवर्ल्ड के साये और उनके दबाव के कारण हुआ था.

 

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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