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Hindi Newsक्रिकेटमुझे प्लेयर्स की चिंता है... ललित मोदी को पाकिस्तान पर आ रही दया? IND-PAK पर ठोका बड़ा दावा

मुझे प्लेयर्स की चिंता है... ललित मोदी को पाकिस्तान पर आ रही दया? IND-PAK पर ठोका बड़ा दावा

पाकिस्तान क्रिकेट की हालत बद से बद्तर होती जा रही है. दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट का डंका पूरी दुनिया में बजता है. इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को देखते हुए बड़ा बयान दे दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 16, 2026, 02:59 PM IST
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क्या IND vs PAK के बीच होगी सीरीज? IND vs PAK (X)
क्या IND vs PAK के बीच होगी सीरीज? IND vs PAK (X)

पाकिस्तान क्रिकेट की हालत बद से बद्तर होती जा रही है. दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट का डंका पूरी दुनिया में बजता है. इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को देखते हुए बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी फिलहाल द्विपक्षीय सीरीज होने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने इशारा किया कि इस राजनीतिक तनाव के बीच प्लेयर्स बुरी तरह से पिस रहे हैं. 

क्या बोले ललित मोदी?

ललित मोदी से हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान किसी न्यूट्रल जगह पर सीरीज खेल सकते हैं, लेकिन ललित मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के 'राजनीतिकरण' का मतलब है कि ऐसा होना संभव नहीं है. उन्होंने कहा, 'मैं ही वह व्यक्ति था जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में लाया था, और फिर मुंबई में 26/11 के नरसंहार के बाद मुझे उन्हें हटाना पड़ा.'

दबाव में है PCB

उन्होंने कप्तान माइकल वॉन आगे कहा, 'समस्या यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्वतंत्र होता और स्वतंत्र रूप से काम करता, अगर उस पर राजनीतिक प्रभाव न होता, तो हमें कुछ सफलता मिल सकती थी. लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा ताकतों द्वारा इतना राजनीतिकरण कर दिया गया है कि वे ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं. हमारे बीच उस स्तर पर, यानी राजनीतिक स्तर पर तनाव है और वह खत्म होने वाला नहीं है. यह तो और भी बदतर होता जाएगा. इसलिए मुझे खिलाड़ियों की चिंता है.'

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ललित मोदी को प्लेयर्स की हो रही चिंता 

उन्होंने कहा, 'मुझे डर है कि निकट भविष्य में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, मुख्य रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा किए गए राजनीतिकरण के कारण, और दुर्भाग्य से स्थिति यही है. मुझे अभी कोई तत्काल समाधान नजर नहीं आ रहा है और आपने देखा कि बांग्लादेश भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा था. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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