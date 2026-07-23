'भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार...' ललित मोदी का बड़ा बयान, FEMA उल्लंघन मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद खोल कही की बात

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. SAFEMA के अपीलीय ट्रिब्यूनल ने साल 2009 में IPL को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट करने से जुड़े FEMA मामले में ललित मोदी, BCCI और उसके कई पूर्व अधिकारियों पर लगाए गए ज्यादातर जुर्माने को रद्द कर दिया है. जिसके बाद ललित मोदी भारत वापसी के लिए बेताब हैं. 16 जुलाई के अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि मुख्य विदेशी रेमिटेंस "करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन" थे, जिनके लिए RBI की पहले से मंज़ूरी लेना ज़रूरी नहीं था.
इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने ED के मुख्य निष्कर्षों को पूरी तरह पलट दिया. 16 साल बाद मिली जीत पर ललित मोदी का रिएक्शन देखने को मिला है. उन्होंने इंडियन एक्स्प्रेस से बातचीत में कहा, "मैं इस फैसले से वाकई खुश हूं. मैंने 16 साल तक लड़ाई लड़ी है और मीडिया और सभी से जो कुछ भी कहता रहा हूं, आखिरकार वही सच साबित हुआ है. इस मामले में, मिस्टर मोदी के खिलाफ़ कोई और केस लंबित नहीं है।"
साल 2009 में ये विवाद सामने आया था. जब भारत में आम चुनावों की तारीखों और सुरक्षा चिंताओं के कारण IPL के दूसरे सीज़न को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट करना पड़ा था. टूर्नामेंट के आयोजन, वेन्यू और लॉजिस्टिक्स के खर्चों के लिए BCCI ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) और अन्य वेंडर्स को भारी रकम भेजी थी. बाद में ED ने आरोप लगाया कि इन रेमिटेंस ने FEMA नियमों का उल्लंघन किया है. ED ने 2011 में 12 कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और मई 2018 में BCCI, ललित मोदी, एन. श्रीनिवासन, एम.पी. पांडोव, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) और उसके पूर्व चीफ मैनेजर ए.के. नजीर खान पर भारी जुर्माना लगा दिया था.
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ललित मोदी और अन्य अधिकारियों ने इस फैसले को SAFEMA ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी. ललित मोदी को पूरी राहत है क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब मोदी IPL चेयरमैन और BCCI के वाइस-प्रेसिडेंट थे, तब नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी बोर्ड के सेक्रेटरी और ट्रेजरर की थी. मोदी कामकाज के इंचार्ज नहीं थे और उन पर लगाया गया जुर्माना पूरी तरह गलत था.