'भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार...' ललित मोदी का बड़ा बयान, FEMA उल्लंघन मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद खोल कही की बात

साल 2009 में ये विवाद सामने आया था. जब भारत में आम चुनावों की तारीखों और सुरक्षा चिंताओं के कारण IPL के दूसरे सीज़न को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट करना पड़ा था. टूर्नामेंट के आयोजन, वेन्यू और लॉजिस्टिक्स के खर्चों के लिए BCCI ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) और अन्य वेंडर्स को भारी रकम भेजी थी. बाद में ED ने आरोप लगाया कि इन रेमिटेंस ने FEMA नियमों का उल्लंघन किया है. ED ने 2011 में 12 कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और मई 2018 में BCCI, ललित मोदी, एन. श्रीनिवासन, एम.पी. पांडोव, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) और उसके पूर्व चीफ मैनेजर ए.के. नजीर खान पर भारी जुर्माना लगा दिया था.