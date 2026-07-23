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'भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार...' ललित मोदी का बड़ा बयान, FEMA उल्लंघन मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद खोल कही की बात

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. SAFEMA के अपीलीय ट्रिब्यूनल ने साल 2009 में IPL को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट करने से जुड़े FEMA मामले में ललित मोदी, BCCI और उसके कई पूर्व अधिकारियों पर लगाए गए ज्यादातर जुर्माने को रद्द कर दिया है. जिसके बाद ललित मोदी भारत वापसी के लिए बेताब हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 23, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:08 AM IST
'भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार...' ललित मोदी का बड़ा बयान, FEMA उल्लंघन मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद खोल कही की बात

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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