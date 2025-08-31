'मैंने सच शेयर किया..' श्रीसंत की पत्नी और ललित मोदी में सोशल मीडिया 'WAR', 'थप्पड़ कांड' वीडियो पर आया ये जवाब
Advertisement
trendingNow12903086
Hindi Newsक्रिकेट

'मैंने सच शेयर किया..' श्रीसंत की पत्नी और ललित मोदी में सोशल मीडिया 'WAR', 'थप्पड़ कांड' वीडियो पर आया ये जवाब

Sreesanth and Harbhajan Singh Video: ललित मोदी द्वारा शेयर हुआ हरभजन सिंह और श्रीसंथ के 'थप्पड़ कांड' के वीडियो वीडियो का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है. वीडियो देखने के बाद श्रीसंत की पत्नी ने ललित मोदी पर तीखा वार किया था. अब ललित मोदी ने भी इसका रिप्लाई दे दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lalit Modi and Harbhajan Singh
Lalit Modi and Harbhajan Singh

Sreesanth and Harbhajan Singh Video: ललित मोदी द्वारा शेयर हुआ हरभजन सिंह और श्रीसंथ के 'थप्पड़ कांड' के वीडियो वीडियो का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है. वीडियो देखने के बाद श्रीसंत की पत्नी ने ललित मोदी पर तीखा वार किया था. अब ललित मोदी ने भी इसका रिप्लाई दे दिया है. 'थप्पड़ कांड' को हरभजन सिंह और श्रीसंत भूल चुके थे कि ललित मोदी के वीडियो ने इस मुद्दे को हवा दी. हालांकि, अब उन्हें श्रीसंत की बीवी से खरी खोटी सुनने को मिली है.

क्या है विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब एक पॉडकास्ट के दौरान मोदी और क्लार्क आईपीएल के पुराने किस्सों पर चर्चा कर रहे थे. इसी दौरान ललित मोदी ने वह अनदेखा क्लिप जारी किया, जिसमें मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक के दौरान हरभजन सिंह, श्रीसंत को थप्पड़ मारते नजर आए. इस घटना के चलते हरभजन पर 11 मैचों का प्रतिबंध लगा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीसंत की वाइफ का फूटा गुस्सा

ललित मोदी ने आईएएनएस को बताया, 'मुझे नहीं पता कि वह (श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी) क्यों नाराज हैं. मुझसे एक सवाल पूछा गया था और मैंने सच बता दिया. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूं. श्रीसंत विक्टिम थे और मैंने वही कहा. इससे पहले किसी ने मुझसे यह सवाल नहीं किया था, इसलिए जब क्लार्क ने पूछा तो मैंने जवाब दिया.'

ललित मोदी को कैसे मिली थी क्लिप?

मोदी ने माइकल क्लार्क को यह भी समझाया कि यह क्लिप उनकी सिक्योरिटी कैमरा फुटेज से मिली थी. क्योंकि उस समय ब्रॉडकास्टर ने अपने कैमरे बंद कर दिए थे. वीडियो में दिखता है कि पोस्ट-मैच हैंडशेक के दौरान हरभजन ने श्रीसंत को बुलाया और फिर थप्पड़ मार दिया. हालांकि, हरभजन ने इस घटना के लिए कई बार सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी. 

ये भी पढ़ें.. शाहीन अफरीदी ने बुमराह को पछाड़ा... 2 विकेट लेकर के साथ मारी उछाल, नंबर-1 पर कौन?

भुवनेश्वरी ने ललित मोदी पर निकाली भड़ास

श्रीसंत की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर ललित मोदी और माइकल क्लार्क को टारगेट करते हुए उनकी आलोचना की. उन्होंने कहा इसे 'घृणित, हृदयहीन और अमानवीय' बताया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'ललित मोदी और माइकल क्लार्क, आपको शर्म आनी चाहिए. श्रीसंत और हरभजन दोनों ही जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अब स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं. फिर भी आप पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं. बेहद घिनौना, बेरहम और अमानवीय.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Sreesanth and Harbhajan Singh

Trending news

प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
operation sindoor
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
;